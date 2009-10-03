Aysel, Yunan Meclisi için yarışıyor

Yunan makamlarının 7 yaşındayken ailesiyle birlikte vatandaşlıktan attığı Batı Trakyalı Türk kızı 32 yaşındaki Aysel Zeybek, Pazar günü yapılacak seçimlerde milletvekili olmayı hedefliyor.



PASOK ve Yeni Demokrasi Partisi B. Trakya’da Türk adaylarla seçime giriyor. PASOK halen milletvekili Ahmet Hacıosman’ı Gümülcine, Çetin Mandacı’yı İskeçe’den yeniden aday gösterdi. Yeni Demokrasi Partisi de Gümülcine’de İlhan Ahmet, İskeçe’de ise Aysel Zeybek ile seçime giriyor.



Pasaport çalınınca



Zeybek, 1984 yılında 7 yaşında iken babası Hüseyin, annesi Bedriye ve kardeşleriyle Türkiye’ye geldi. Baba Hüseyin’in pasaportu çalınınca, tatili yarıda bırakan anne 3 çocuğunu alarak Yunanistan’a döndü. Baba da Yunan Konsolosluğu’ndan aldığı seyahat belgesi ile ülkesine dönebildi. Pasaportun çalınmasını fırsat bilen Atina, Zeybek ailesini vatandaşlıktan çıkardı. Zeybek şöyle anlatıyor: “Ben bu ülkede 16 yıl kimliksiz yaşadım. Ama mücadelemi uluslararası platformlara taşıdım.”



AİHM kararı ile vatandaşlığa dönenZeybek, siyaset bilimi okuduktan sonra Türk azınlığının hakları için etkin mücadeleye veriyor.