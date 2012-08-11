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Aysel Tuğluk'un otomobili soyuldu

Aysel Tuğluk’un aracının soyulması Genel Başkan yardımcısı olduğu DTK binasının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

11 Ağustos 2012 02:05

Van Bağımsız Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un otomobili Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Saniye saniye güvenlik kameralarının görüntülediği olayda soyguncular, otomobin camını kırıp, içinde bulunan USB bellek, cep telefonu ve gözlüğü alarak kayıplara karıştı.

 
Bazı görüşmelerde bulunmak üzere Irak’ın Erbil kentine giden Van Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un 06 DG 8358 plakalı makam aracı sabah saat 05.53 sıralarında park halinde bulunduğu DTK’nın da merkezi olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde soyuldu. Kimliği belirsiz 2 kişi ön sağ camını kırarak girdikleri araçtan 2 gözlük, USB bellek, şarj cihazları ve bir cep telefonu alarak olay yerinde uzaklaştı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatırken, araçta parmak izi tespiti yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis Tuğluk’un makam şoförünün de ifadesini aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis eşgalini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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