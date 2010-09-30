Aysel Tuğluk'un İmralı ayrıntıları

T24 - Hafta başında avukat sıfatıyla İmralı adasına giderek Abdullah Öcalan'la görüşen DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, görüşmenin ayrıntılarını anlattı.



Abdullah Öcalan'ın İmralı'da Pazartesi günü Aysel Tuğluk'la yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu'nun sorularını yanıtlayan Aysel Tuğluk'un verdiği bilgiye göre, Öcalan, "Ben burada hükümetle değil, devletle görüşüyorum. Henüz yolun başındayız. Bir yıl içinde bazı hususlar hayata geçirilirse pozitif bir sürece girebiliriz" dedi.



Tuğluk, Öcalan'ın bu sözlerini, "Müzakere süreci başladı denemez. Ciddi, ayrıntılı çözüm eksenli görüşmeler yapılıyor"şeklinde yorumladı.



Öcalan’ın görüşmeleri 'iki boyutlu' olarak değerlendirdiği, bunlardan ilkinin güvenlik yani PKK ve KCK'yle ilgili olduğu ortaya çıktı.



Öcalan, "PKK ve KCK beni dinler" derken, ikincisi boyut olarak da anayasa ve demokratik haklara vurgu yaptı. Öcalan’ın "Bunlar 1 yıl içinde hayata geçerse o zaman pozitif barış sürecine girebiliriz" dedi.



Öcalan ayrıca, ateşkesin sürdürülmesi ve görüşmelerin devam etmesinin bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.



Aysel Tuğluk'a göre Öcalan, uzlaşma sağlanmadan PKK'lıların sınır ötesine çekilmesine sıcak bakmıyor. Ancak uzlaşılırsa, silahsızlanma ve geri çekilmenin gündeme gelebileceğini söylüyor.





BARIŞIN ŞANSI YÜZDE



Bu çerçevede, barış şansının yüzde 50 olduğunu ifade eden Öcalan, barış şartlarını da kısa vadede askeri-siyasi operasyonların durdurulması, yeni anayasa hazırlığının başlaması ve kendi koşullarının rahatlatılması olarak sıraladı.



Aysel Tuğluk da, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre DTK olarak Kandil'e gidebileceklerini, uzun süreli bir ateşkesin sağlanabileceğini belirtti.





'...PKK’YA SİLAH BIRAKTIRIRIM'



Öcalan'ın, eylemsizlik sürerken Hakkari'deki son mayın patlamasına da dikkat çektiğini söyleyen Aysel Tuğluk, Öcalan'ı, "Hakkari olayı araştırılsın. PKK'nın yaptığı kanıtlanırsa, onlara silah bıraktırırım" iddiasında olduğunu vurguladı.





