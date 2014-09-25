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Aysel Tuğluk'tan Yalçın Akdoğan'a yanıt

Bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk'un askere taş atarken çekilen fotoğrafı için 'Bu büyük nankörlük' diyen Yalçın Akdoğan'a Tuğluk'tan yanıt geldi

25 Eylül 2014 13:19

Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk’un taş atarken görüldüğü fotoğrafla ilgili Başkan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, “Siz 140 bin Kürdü kabul etmişsiniz, birileri gerilim üretiyor. Bir eski milletvekilinin taş atması Eski Türkiye manzarasıdır. Bu nasıl bir nankörlüktür" diyen Akdoğan  "Karşıdaki insanı bağrına basan Mehmetçiği siz öbür tarafta taşlayacaksınız, bu çok büyük bir nankörlüktür. Siyasetçi taş atar mı?” açıklamalarında bulundu.

 

‘Nankörlük yapmaya devam edeceğiz'

 

Aysel Tuğluk, Twitter hesabından Akdoğan’a şu yanıtı verdi: “Aynı tabaktan yemek mi yedik? Aynı partide yol arkadaşlığı mı yaptık? Niye nankör? Çözüm süreci ‘sus, konuşma, eylem yapma’ süreci değildir açıklamasında bulundu. Tuğluk ayrıca, "Müzakere aşamasına geçilmediği sürece Sayın Akdoğan bilsin ki, ‘nankör’lük yapmaya (direniş) devam edeceğiz!" dedi.

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