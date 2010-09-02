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AYSEL TUĞLUK'A ZORLA GETİRİLME KARARI İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2010 15:55

-AYSEL TUĞLUK'A ZORLA GETİRİLME KARARI  İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Kapatılan Demokratik Toplum Partisinin (DTP) eski milletvekili Aysel Tuğluk'un da aralarında bulunduğu 7 sanığın, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada sanıkları avukat Özcan Kılıç temsil etti. Mahkeme heyeti başkanı, sanık Aysel Tuğluk'un talimatla savunmasının alınması için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazıldığını hatırlatarak, bu yazıya verilen cevapta, ''Tuğluk'un davetiye ile duruşmaya gitmemesi nedeniyle hakkında zorla getirilme kararı verildiği ve talimat duruşmasının 4 Kasım 2010'a bırakıldığı''nın bildirildiğini kaydetti.  Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, savunmalar tamamlandıktan sonra esas hakkındaki mütalaasını vereceğini ifade etti. Mahkeme heyeti, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimatın cevabının beklenmesi için duruşmayı erteledi. Aysel Tuğluk'un da aralarında bulunduğu 7 avukatın, Özgür Gündem ve Özgür Politika gazetelerinde geçmiş tarihlerde çıkan bazı haberlerde ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçunu işledikleri gerekçesiyle 1 ile 5'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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