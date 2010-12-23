-AYSEL TUĞLUK'A BERAAT İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Kapatılan DTP'nin eski milletvekili Aysel Tuğluk'un da aralarında bulunduğu 7 sanık, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yargılandıkları davada beraat etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı. Duruşmada sanıkları, avukat Özcan Kılıç temsil etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, ''PKK terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Aysel Tuğluk, İrfan Dündar, Doğan Erbaş, Mahmut Vefa, Mustafa Rollas, Sinan Tanrıkulu ve Mehmet Kaya'nın beraatlarına hükmetti. Heyet, hakkında yakalama emri bulunan sanıklardan Mahmut Şakar'ın ifadesinin alınmamış olması nedeniyle bu sanıkla ilgili dosyasının ayrılarak yargılanmasının devam etmesine karar verdi.