Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis istemi

T24-

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Tuğluk'un avukatı Mehmet Nuri Özmen katıldı.

Özmen, müvekkilinin kendisine, aynı suçlama ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına da ifade verdiğini söylediğini aktararak, bu hususun ilgili Başsavcılıktan sorulmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, söz konusu talebin reddine karar verilmesini istedi. Savcı Yüksel, esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sundu.

Yüksel, Aysel Tuğluk'un, 28 Şubat 2007 tarihinde, DTP'nin Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 2 Mart 2007 tarihinde DTP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamalarında, ''PKK/KONGRA-GEL'i bir terör örgütü olarak kabul etmediğini, örgütün yasa dışı eylemlerini iyi gördüğünü, örgütün sözde lideri Öcalan'a 'sayın' şeklinde hitap ederek onu bir muhatap olarak kabul ettiğini, sonradan gerçek olmadığı ve provokasyon amaçlı yapıldığı anlaşılan 'zehirlenme' iddiasını gündeme getirerek, 'sözde terör örgütü liderinin yaşamının tehlikeye sokulması durumunda terörün çok daha şiddetli devam edeceği' mesajını verdiğini'' aktardı.

Savcı Yüksel, yasa dışı bir terör örgütünün eylemlerini onaylayarak, kamuoyu önünde ona ve sözde liderine sahip çıkmanın, anılan örgütün işlediği suçları iyi göstermenin silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığını gösterdiğine işaret etti.

Savcı Yüksel, Tuğluk'un, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesinde düzenlenen ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçu uyarınca 2 kez olmak üzere toplam 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yüksel, Tuğluk'un, Van'daki Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma ile ilgili olarak Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığını belirterek, bu konudaki ceza isteminin mükerrer dava olması nedeniyle reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

Avukat Özmen, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. (aa)