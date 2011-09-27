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Aysel Tuğluk: PKK'ya silah bıraktıramayız

DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk, "BDP tek başına siyasi aktör olamaz. Çünkü 5 bin 500'e yakın silahlı gücü olan bir örgüte BDP silah bıraktırtamaz, silahı

27 Eylül 2011 03:00

T24 - DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk, "BDP tek başına siyasi aktör olamaz. Çünkü 5 bin 500'e yakın silahlı gücü olan bir örgüte BDP silah bıraktırtamaz, silahı bıraktıracak olan Öcalan'dır. Liderleri o, onu ikna etmeden olmaz" dedi.

Aysel Tuğluk,CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a konuştu. Tuğluk'a göre görüşmeler yeniden başlamalı çünkü "Çığrından çıkacak bir sürece hızla giriliyor."
 
Peki yeniden başlaması istenen görüşmeler neden koptu?

Taraf gazetesine "Görüşmeler 2006'da başladı" diyen DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk, kırılma noktasını açıkladı.
 
Tuğluk, "Devlet , İmralı ve Kandil arasında gelip giden çözüm protokollerindeki özerklik ifadesi etkili oldu" dedi.
 
Özerklik, İmralı'nın talebi olarak protokollere girdi, ama yine Öcalan tarafından "esneklik payı" olduğu da belirtildi. Yani süreç içinde görüşülebileceği, ortak bir formül bulunabileceği ifade edildi.

Tuğluk "Tartışmaya açık bir durum denilmesine karşı, ülkeyi bölmek olarak algılandı, oysa böyle bir şey yoktu" dedi.

Aysel Tuğluk, açık siyaset yürütülmesi gerektiğini de söyledi, bunun için de devlet ile İmralı'nın belli bir çerçeveye getirdiği protokollerin açıklamasını istedi.

Tuğluk'un bu çağrısı sadece devlete değil, aynı zamanda PKK'ya... Çünkü görüşmelerde belli bir noktaya gelen protokoller hem devlette var, hem de PKK'da.

Tuğluk "Eğer protokolleri iki taraftan biri açıklarsa, taleplerin evrensel değerler çerçevesinde olduğu da, anlaşmazlık noktası da görülecektir" dedi.




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