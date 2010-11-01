T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aysel Tuğluk Öcalan'la görüşmek için İmralı'da

PKK'nın ilan ettiği ateşkesin bitmesinin hemen ardından Aysel Tuğluk, bugün avukat sıfatıyla İmralı'ya görüşmeye gitti.

01 Kasım 2010 02:00

T24 - PKK'nın ilan ettiği ateşkesin bitmesinin hemen ardından DTK Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, bugün avukat sıfatıyla İmralı'ya görüşmeye gitti.

Terör örgütü PKK'nın ilan ettiği ateşkesin süresi dün sona erdi. Ateşkesin son günüyle Taksim Meydanı'ndaki saldırının zamanlamasına dikkat çekilirken bugün İmralı'da kritik bir görüşme var.

Kapatılan DTP öncülüğünde oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, avukat sıfatıyla İmralı'ya gitti. Tuğluk ve 3 avukat, Öcalan'la görüşecek.

Tuğluk'un geçen hafta çarşamba günü yapacağı ziyaret, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Abdullah Öcalan, her hafta çarşamba günleri avukatları, her ayın 2 ve 4'üncü pazartesi günleri birinci dereceden yakınlarıyla görüşebiliyor.

DTK Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 27 Eylül'de 5 yıl aradan sonra avukat sıfatıyla İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24