Aysel Tuğluk Öcalan'la görüşmek için İmralı'da

T24 - PKK'nın ilan ettiği ateşkesin bitmesinin hemen ardından DTK Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, bugün avukat sıfatıyla İmralı'ya görüşmeye gitti.

Terör örgütü PKK'nın ilan ettiği ateşkesin süresi dün sona erdi. Ateşkesin son günüyle Taksim Meydanı'ndaki saldırının zamanlamasına dikkat çekilirken bugün İmralı'da kritik bir görüşme var.

Kapatılan DTP öncülüğünde oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, avukat sıfatıyla İmralı'ya gitti. Tuğluk ve 3 avukat, Öcalan'la görüşecek.

Tuğluk'un geçen hafta çarşamba günü yapacağı ziyaret, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Abdullah Öcalan, her hafta çarşamba günleri avukatları, her ayın 2 ve 4'üncü pazartesi günleri birinci dereceden yakınlarıyla görüşebiliyor.

DTK Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 27 Eylül'de 5 yıl aradan sonra avukat sıfatıyla İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşmüştü.



