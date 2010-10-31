Aysel Tuğluk, Öcalan'la 'eylemsizliği' görüşecek

T24 - PKK’nın ‘eylemsizlik’ kararının süresi bugün doluyor. DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, Öcalan’la görüşmek için savcılığa başvurdu. Kandil, tavrını İmralı’dan mesajlara göre belirleyecek.



PKK’nın 13 ağustosta ilan ettiği ve ardından bir ay uzattığı tek taraflı ‘eylemsizlik’ kararının süresi bugün bitiyor. “Somut adım atılması” durumunda “süreli eylemsizlik” kararının “kalıcı ateşkes”e dönüşebileceği mesajını veren Kandil’in kulağı İmralı’da. PKK lideri Öcalan’ın avukatı da olan Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Aysel Tuğluk ise ateşkes sürecini konuşmak üzere yarın İmralı’ya gidiyor.



Avukatlar Gemlik’e gidiyor

Abdullah Öcalan’la geçen hafta görüşmesine hava muhalefeti gerekçesiyle izin verilmeyen Aysel Tuğluk, üç avukatla birlikte pazartesi günü İmralı’ya gitmek için Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Haftasonu olduğu için savcılık başvuruya henüz cevap vermezken Öcalan’ın avukatları İbrahim Bilmez, Mehmet Sabırtaş, Sebahattin Kaya ve Aysel Tuğluk’un pazartesi günü Gemlik’te olacakları öğrenildi.



PKK İmralı’yı bekliyor

PKK da ateşkesin süresini uzatıp uzatmama kararını almak için İmralı’dan gelecek mesajları bekliyor. Pazartesi günü Kandil’de bir basın toplantısı düzenlemesi beklenen örgüt, Aysel Tuğluk ve diğer üç avukatın Öcalan’la görüşmesinden çıkacak sonuca göre kararını açıklayacak.



Öcalan: Aradan çekileceğim

Avukatlarıyla yaptığı son görüşmede “eylemsizlik” kararının ardından sembolik de olsa adım atılmadığı konusunda hükümete sert eleştiriler yönelten Öcalan “31 Ekim’e kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra ben yokum. Aradan çekileceğim ve artık süreci KCK götürecektir” demişti. Bu görüşmenin ardından avukatların iki haftadır yaptığı başvuruya hava muhalefeti gerekçesiyle izin verilmiyor.



Karayılan: Top karşıda

PKK’nın Kandil’deki bir numarası Murat Karayılan ise, ateşkes konusunda henüz karar vermediklerini açıklamıştı. Geçen hafta Radikal’den Ertuğrul Mavioğlu’na konuşan Karayılan “Biz, sürekli ateşkesten yanayız aslında. Top karşıda. Güven verici adımlar atması lazım. Operasyonların durdurulması bir adım olabilir. Öcalan ile diyalog sürecinin geliştirilmesi önem taşıyor. En son diyalog 16 Eylül’de oldu. Olumlu, çözüme dönük, güven veren bir üslup kullanması gerekir. Bekliyoruz henüz karar vermedik. Olumsuz yaklaşıma rağmen iyimser bir tavır geliştiremeyiz. Bazı şeyler de var ki bize rağmen oluyor. Bizim isteğimiz süresiz bir ateşkes. Diyalog, müzakere sürecini başlatma, silahları tümüyle susturmaktır. Bir ara Hasan Cemal ‘elini tetikten çek’ diyordu. Biz çekeceğiz, o çekmeyecek, böyle olmuyor. Günler önemli, izliyoruz, bekliyoruz, duruma göre karar vereceğiz” demişti.



