Aysel Tuğluk mahkemeye zorla getirilecek

T24- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Aysel Tuğluk'un mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Aysel Tuğluk’un savunmasının alınması için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmıştı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Anayasa Mahkemesi tarafından milletvekilliği düşürülen ve hakkında 5 yıl siyaset yasağı konan Aysel Tuğluk katılmadı. Mahkeme Başkanı, sanık Aysel Tuğluk’un savunmasının alınması için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazıldığını hatırlattı. Ancak savunmasını vermek için gitmeyen Tuğluk hakkında zorla getirilme kararı verildiğini belirten Mahkeme Başkanı, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmanın 4 Kasım 2010’a ertelendiğini söyledi.



Duruşma savcısı Hüseyin Ayar, sanık savunmalarının tamamlanmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını (görüşünü) açıklayacağını belirtti. Mahkeme, Ankara’dan gelecek savunmanın beklenmesi için duruşmayı 30 Kasım’a erteledi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, terörist başı Abdullah Öcalan’ın avukatları olan Aysel Tuğluk, Doğan Erbaş, İrfan Dündar’ın da aralarında olduğu 7 kişinin Yeniden Özgür Gündem gazetesinin Mart 2003-Şubat 2004 döneminde çıkan “Hükümete Mektup", “Öcalan’dan Barış Çağrısı", “Öcalan: 2003 Newroz’u Kardeşlik Günü Olsun" haberleri, Özgür Politika'da çıkan “Türkiye’ye Demokrasi, Kürdistan’a Özgürlük, “Kürt Korkusu Aşılmalı" ve “BM Temsilcisi: Öcalan İçin Raportörümüzü Gönderebiliriz" haberleri nedeniyle yargılanıyor. Tuğluk’un “terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.