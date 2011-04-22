-AYSEL TUĞLUK İSTANBUL ADLİYESİNDE İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili Aysel Tuğluk, yargılandığı bir dava kapsamında ifade vermek için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Tuğluk, gazetecilerin soruları üzerine, ''Bir davada ifade vermek için geldim. Milletvekili olmadan önceki bir dosya ile ilgili. Uzun süredir duruşmasına katılamamıştım'' dedi. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) son kararıyla ilgili görüşü de sorulan Tuğluk, ''Çok olumlu, çok doğru bir karar verildi. Türkiye'nin gerçekten demokratikleşmesi, özgürleşmesi açısından doğru bir karar oldu. Bir yanlıştan dönüldü. Keşke tüm bu olaylar yaşanmadan bu karar verilseydi. Birtakım sıkıntılar yaşadık. Doğru bir karar verilmesini Türkiye'nin bir kazanımı olarak görüyorum'' şeklinde konuştu. Tuğluk'un, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir dosyayla birleşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir dosyada, ''terör örgütü PKK üyesi olmak'' suçundan başka sanıklarla birlikte yargılandığı ve bu dosya kapsamında ifade vermek için adliyeye geldiği öğrenildi.