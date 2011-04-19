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Aysel Tuğluk İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşecek

Kapatılan DTP öncülüğünde oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi Başkan Yardımcısı Aysel...

19 Nisan 2011 03:00

T24 - Kapatılan DTP öncülüğünde oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk cuma günü İmralı'ya gidiyor. Avukatı sıfatıyla yapacağı görüşme için kulislerde "YSK kararı için bakalım Öcalan ne diyecek" yorumlarına neden oldu. Tuğluk'un Öcalan'dan aldığı görüşleri BDP yönetimine ileteceği öne sürülüyor.

Kapatılan DTP öncülüğünde oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası çeken PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile avukat sıfatıyla görüşmek üzere cuma günü İmralı Adası’na gideceği bildirildi.


Tuğluk'un görüşmesi cuma gününe ertelendi

Kapatılan DTP öncülüğünde oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un, Abdullah Öcalan ile avukat sıfatıyla yarın yapacağı bildirilen görüşme Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Öcalan’ın savunmasını üslenen Asrın Hukuk Bürosu yetkilileri, kötü hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinde ertelendiği kendilerine bildirilen görüşmenin, 22 Nisan Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Abdullah Öcalan ile İmralı YükseK Güvenlikli Özel Tip Cezaevi’nde kalan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, PKK’lı Şeyhmuz Poyraz, Cumali Karsu, Hasbi Aydemir, Bayram Kaymaz ve TİKKO üyesi Hakkı Alkan her ayın 2 ve 4’üncü pazartesi günleri birinci dereceden yakınlarıyla görüşebiliyor.


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