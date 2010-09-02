-AYSEL TUĞLUK DİYARBAKIR'DA İFADE VERDİ DİYARBAKIR (A.A) - 02.09.2010 - Terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kapatılan DEP eski Diyarbakır milletvekili Aysel Tuğluk'un Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği ile 21 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan kapatılan DEP eski milletvekili Tuğluk, ifade vermek üzere Diyarbakır Adliyesine geldi. Tuğluk, avukatı Fethi Gümüş ile geldiği adliyede Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına ifade verdikten sonra ayrıldı.