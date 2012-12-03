Aysel Tuğluk: Bizim dokunulmazlığımız zaten yok

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, kendisinin ve BDP'li 9 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye ilişkin ''Bizim dokunulmazlığımız zaten yok'' dedi.

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Kızıltepe Belediyesi Meclis Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdan sonra açıklamada yapan Tuğluk, daha önce de haklarında fezleke hazırlandığını, bu duruma alışkın olduklarını söyledi.

''Açtığımız bütün partilerimizin, demokratik, legal siyaset yürüten partilerimizin birçoğu kapatılmıştır'' diyen Aysel Tuğluk, Türkiye'nin parti kapatmada rekor bir ülke olduğunu söyledi.

Tuğluk, ''Meclise gitme nedenimiz de Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü sağlamak amacıylaydı. Tek meşru mücadele alanı, Meclis değildir. Biz vekiller açısından da böyle. Bizim pek çok çalışma yapabileceğimiz, siyaset yapabileceğimiz, meşru demokratik alanlarımız, kurumlarımız vardır'' dedi.

Dokunulmazlıklarının kaldırılmasının haklı ve meşru olmadığını iddia eden Tuğluk, ''Bizim dokunulmazlığımız zaten yok'' dedi.

Vekil olduğu dönemde 18 yıl ceza aldığını ifade eden Tuğluk, ''Bu ülkede, siz çetecilik, dolandırıcılık, sahtekarlık gibi suçları yapabilirsiniz. Böyle de milletvekili olabilirsiniz, onlara dokunulmuyor. Burada çok ciddi ayrımcılık ve hukuksuzluk var. Bizim karşı çıktığımız budur. O zaman hepsinin dokunulmazlıklarını kaldırsınlar. Bizim hiç bir korkumuz yok'' diye konuştu.

Tuğluk, kendilerinin Meclis'ten atılmasıyla Türkiye siyasetinin çok şey kaybedeceğini savundu.