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Aysel Tuğluk, ateşkesin uzatılması için Öcalan'la görüşecek

Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, PKK’nın eylemsizlik kararının kalıcı hale dönüşmesi için İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşece

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, PKK’nın eylemsizlik kararının kalıcı hale dönüşmesi için İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşecek

    
Demokratik Toplum Kongresi’nin Eşbaşkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, 20 eylülde sona erecek “eylemsizlik” kararının kalıcı hale gelmesi için harekete geçti. Türk ve Tuğluk, gazeteci-yazar Altan Tan, milletvekilleri Sırrı Sakık ve Bengi Yıldız’dan oluşan bir heyetle yarın Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’yi ziyaret edecek. KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani’yle de görüşecek heyet, Kürt konferansı ve PKK’nın aldığı eylemsizlik kararının kalıcı hale gelmesi için destek isteyecek. İmralı’da Abdullah Öcalan’la da görüşmeyi planlayan Demokratik Toplum Kongresi bunun için Aysel Tuğluk formülünü tartışıyor.



Tuğluk’a yasak kalktı


Daha önce sık sık İmralı’da avukat olarak Öcalan’la görüşen Aysel Tuğluk’a bir yıl yasak gelmişti. 2007’de milletvekili seçilen Tuğluk, bir daha İmralı’ya gitmedi. 14 eylülde yapılacak toplantının ardından durumun netleşeceğini söyleyen Tuğluk, avukat olarak İmralı’ya gitmesinin önünde engel olmadığını söyledi. Adalet Bakanlığı’ndan izin almasının gerekmediğini belirten Tuğluk, “Barış için Sayın Öcalan’ın görüşleri önemli. Önerilerini dinleyeceğiz, görüşlerimizi paylaşacağız” dedi. Kandil’e de bir heyetin gönderilmesini planladıklarını söyleyen Tuğluk, Köşk’ten randevu isteme tarihinin ise 12 eylülden sonra netleşeceğini kaydetti. Bu arada bir davada ifade vermeye gitmediği için Tuğluk hakkında zorla mahkemeye getirilme kararı verildi.


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