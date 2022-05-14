Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak isteyenlere müdahale edildi; HDP'li Önlü yaralandı

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kürt siyasetçi Aysel Doğan'ın cenazesi memleketi Tunceli'ye getirildi. Polis Doğan'ın cenazesine katılmak isteyenlere müdahale etti.

Evrensel'in aktardığına göre, Aysel Doğan, geçtiğimiz gün, Almanya'nın Köln kentinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde Köln'den Diyarbakır'a getirilen Doğan'ın cenazesi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, HDP bölge milletvekilleri, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri, Doğan ailesi ve çok sayıda kişi tarafından Diyarbakır’dan Tunceli'ye uğurladı.

Tunceliler tarafından Mazgirt karayolunda bulunan Seyidli Köprüsü’nde karşılanan Doğan'ın cenazesi, yol boyunca kontrol noktalarında durduruldu.

Karşılamanın ardından Doğan'ın cenazesi Tunceli merkez Gazik Mahallesi'ndeki evine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Turişmek Mahallesi girişindeki kontrol noktasında konvoy ve cenaze aracı yüzlerce polis tarafından durduruldu.

Cenazenin Gazik Mahallesi'ndeki eve getirilmesine polisler tarafından izin verilmedi. Polis cenazenin Asri Mezarlığı'na götürülmesini istemesi üzerine kontrol noktasında yüzlerce kişi oturma eylemi başlattı. Polis, cenazeye katılmak isteyenlere gazla ve tazyikli suyla müdahale etti. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü müdahalede yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aysel Doğan'ın cenazesi belediye mezarlığına götürülürken polis tarafından yeniden müdahale edildi.

Tunceli-Pülümür Karayolu'nda Cemevi yanında uygulama noktasında aile dışında kimsenin giremeyeceği söylendi. Ardından polis cenazeye katılmak isteyenlere tazyikli suyla müdahale etti.