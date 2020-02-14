"13 Şubat dünya kadın dostluğu günü çok uzaklaşmış olamaz"

Edebiyatçı - doktor Ayşegül Tözeren, 13 Şubat'ın dünyanın birçok yerinde kadınlar tarafından Dünya Galentine Günü olarak kutlandığını belirterek, Evrensel gazetesinde 13 Şubat'ın hikâyesini yazdı.

13 Şubat, kadın dostluğunu kutlamak için resmi olmayan bir bayram diye yazan Tözeren, "Galentine Günü, Sevgililer Günü’ne nispeten daha yeni ve daha az bilinir gelebilir. Ancak şimdiden 13 Şubat’ı kutlamaya yönelik öneriler içeren bloglar kurulmuş. En cazip kutlama yöntemi, bir araya gelmek! Bir şeyler yemek, bir şeyler içmek ve kadınların özgüvenini sakatlamaya çalışan dünyaya karşı, kadın arkadaşını ya da kız kardeşini yüreklendirmek! Ve belki, dans etmek" dedi.

Galentine Günü'nün 14 Şubat Sevgililer Günü'ne nazaran daha az bilindiğini aktaran Tözeren, "Aslında, 13 Şubat Galentine Günü, eril bakışa da bir anlamda çelme takıyor. Dünyanın birçok ülkesinde, erkek dünyası tarafından, “resmi” Sevgililer Günü’nün bir gün öncesi “metresler günü” olarak düşünülüyor. Böyle bir yakıştırmaya, kadınları birinci, ikinci, üçüncü olarak ayırmaya çalışan eril dünyaya inat, kadınlar bir arada olmayı, dostluklarını kutluyor. Kadınların arkadaşlığı, dostluğu ve dayanışması gizli bağlarla örülmüştür. Buket Kılıçer, kadın arkadaşlığına ilişkin kapsamlı incelemesinde Wright’ın çalışmasından yararlanır. Bu çalışmada, kadınların ve erkeklerin arkadaşlıklarının farklılıkları ortaya koyulur. Kadınlar arkadaşlıkların doğmasında ve sürmesinde ortak duyguların varlığına vurgu yapmışlar, erkeklerse ortak aktiviteler yaptıkları takdirde arkadaşlıklarının sürdüğünü belirtmişler" düşüncesini dile getirdi.

Amerika'da yapılan bir araştırmaya da değinen Tözeren, 'Kadınlara en çok kiminle birlikte zaman geçirmek isterdiniz' sorusu sorulduğunu ve kadınların bu soruya yüzde 98 oranında 'kadın arkadaşlarım' cevabını verdiğini hatırlattı.

'13 Şubat çok uzaklaşmış olamaz' diyen Tözeren, yazısını Ayşe Sevim'den şu alıntıyla bitirdi:

"Boş verin, her şey dursun.

Asla yalnız dans etmeyeceğiz!"