"Ayşe Teyze"ler unutmayacak; Prof. Dr. Güngör Uras hayatını kaybetti

Ekonomideki karmaşık gelişme ve teknik kavramları, “Ayşe Teyze” ve benzeri ifadelendirmelerle sembolize ettiği kitlelere gündelik dil eşliğinde aktararak, Türk basın tarihinde bir ekol yaratan Prof. Dr. Güngör Uras, hayatını kaybetti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonraki yıllarda akademik kariyerinin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı’nda da görev alan, bilinen adının yanı sıra “Tevfik Güngör” ve “Ali Rıza Kardüz” adlarıyla da yazarak Türkiye basınının en üretken ve renkli isimleri arasında özel bir yer edinen Güngör Uras 85 yaşındaydı.

Uzun süredir Milliyet’te yazan, yemek yazıları da kaleme alan Prof. Güngör Uras, kendisine özgü üslubuyla teknik ekonomik meseleleri popülarize eden yazılarıyla büyük bir ilgi gördü.

Uras’ın Cenazesi 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Bebek Camisi’nde öğleyin kılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı’da toprağa verilecek.

Uras'ın ölümüne ilişkin olarak Mahfi Eğilmez kişisel Twitter hesabından, "Ekonomi dünyasının üstadı, hocamız, ağabeyimiz Güngör Uras'ı kaybettik. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Eğilmez, "Her gidilen kentin özelliklerini bilir, çözüm bekleyen sorunlarını öğrenir ve onlara çözüm üretmeye çalışırdı. Çok şey öğrendik Güngör hocamızdan. Onu çok arayacağız" diye yazdı.

Milliyet gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, CNN Türk canlı yayınında Uras'ın ölümüyle ilgili, "Bir süredir rahatsızlığı vardı. Sadece ustamız değil Türk ekonomisinin devlet planlamasından başlayıp bir çok özel grubun bugünlere gelmesinde katkısı olan bir isimdi. Hayali, hayatı üretimdi" ifadesini kullandı.

Andaç, "Değerli bir ismi kaybettik Allah'tan rahmet diliyorum. Üç gün önce birlikteydik, bayramın birinci günü de birlikte olacaktık ama nasip olmadı. Son ana kadar iyiydi hayata direndi gözündeki heyecanı hiç kaybetmedi. Ayşe Teyze karakterine yazılarında hayat vermişti. Ayşe Teyze öksüz kaldı desek yeridir. Önemli notlara işaret eden muazzam bir isimdi" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uras'ın vefatı nedeniyle sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Altun, Uras'ın yakınlarına taziyelerini iletti. Altun, Uras'ın sanayiye, tarıma, üretime , tasarrufa vurgu yapan, planlı ekonominin ve büyümenin önemine dikkat çeken bir isim olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Uras'ın ölümüne ilişkin olarak, "Çok kıymetli Güngör Uras Beyefendi’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Hane halkına ekonomiyi “Ayşe teyze ekonomisi” ile basit ve anlaşılır şekilde anlatan Güngör Bey, ülkemiz için önemli bir değerdi. Cenabı Allah’tan kendisine rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Kıymetli bir insanı kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Göngör Uras'ın ölümüyle ilgili şunları kaydetti:

"Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun."

TÜSİAD'dan taziye mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



TÜSİAD'ın taziye mesajında, "TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Güngör Uras’ın ailesine ve basın topluluğumuz baş sağlığı diliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Güngör Uras’ın ölümünün ardından yayınladığı mesajda “Değerli meslektaşımız Güngör Uras’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllardır ekonomi basınına hizmet veren Güngör Uras’ı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Güngör Uras kimdir?

Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras 22 Temmuz 1933’te, Düzce’de dünyaya geldi. Babası Halit Uras, Beylerbeyi Sarayı’nda son şehzadelerden Abid Efendi’nin yaveri iken Milli Mücadeleye katılan ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen bir subaydı. Hayatının ilerleyen yıllarında bankacılık yaptı.

Uras, ilkokulu Anadolu’nun farklı şehirlerinde okudu. Ankara Koleji’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Mali Şube'sini bitirdi. 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentlik unvanı aldı. 1994'te Marmara Üniversitesi'nde Profesör oldu.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı.

1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı da yapan Uras, 1993 yılına kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. 10.000 civarında makale yazdı.

Evli ve bir çocuk babasıydı.

Kitapları

Halk Kredisi ve Türkiye’de Tatbiki, Ege Matbaası, Ankara 1955

Küçük Sanayiciler İçin Kooperatif, Ajans Türk Matbaası, Ankara 1965,

Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Kooperatifleri, ( Margeret Digby’den tercüme), Doğuş Matbaası, Ankara 1966

Tarım Kooperatifleri ile Devlet Arasındaki İlişki, Doğuş Matbaası, Ankara 1966

İkinci Beş Yıllık Plan Özel Sektör İçin Neler Getiriyor? Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967

What will the Second Five car Development Plan Bring to the Private Sector, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967

Sanayiciler İçin Teşvik Tedbirleri, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul 1968

Devalüasyon Öncesi ve Sonrası Ekonomik Gelişme Politikası, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971

Recent Economic Policies in Turkey, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971

Tarım Satış Kooperatifleri Sistemi Yoluyla Tarım Ürünleri Fiyat Destekleme Politikasının Finansmanı Sorunu, Şark Matbaası, Ankara 1971

Türkiye’de Sermaye Piyasası, Şark Matbaası, Ankara 1973

Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları, Formül Matbaası, İstanbul 1979

Borsa, Sabah Yayını 1990

Turkey, From Ten Thausand Years of Civilization to the Present ( Yılmaz Karakoyunlu ile ortak yayın) Creative Yayıncılık 1991

Ekonomide Özal'lı Yıllar (1980 - 1990) Afa Yayını 1993