"Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca diler misiniz bugünkü Güngör Uras'ın cenaze törenine gelsinler"

Müzayedeci ve küratör Raffi Portakal 3 gün önce hayatını kaybeden ekonomi yazarı Güngör Uras hakkında "Her türlü emeğe hep inandı, üretime hep saygısı vardı" diye yazdı. Portakal bugün öğle namazında kılınacak cenaze namazı için Uras'ın ekonomiyi anlatmak için kullandığı ifadeleri kullanarak, "Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca diler misiniz bugünkü törene gelsinler..." dedi.

Hürriyet'ten Yalçın Bayer'in "Uras'ın fabrikası" başlığıyla yayımlanan yazısında yer alan Portakal'ın ifadeleri şöyle:

“Güngör Uras dostumuz ‘Ayşe Teyze’ ve ‘Ali Rıza Amca’ tiplemelerini yaratırken kendine de ‘saf ve bâkir Anadolu çocuğu’ demeye devam etti.

Her türlü emeğe hep inandı, üretime hep saygısı vardı. Gittiği lokantalardan çalışanların aşçıbaşına kadar isimlerini alır, not eder, yazılarında onlardan bahsederdi.

Bir fabrika gibiydi Güngör Uras.

Andy Warhol’dan alıntılayarak “The Factory” diyelim. Durmaksızın fikir üretir, değerli fikirler verirdi. ‘P Dergisi’ne dair tavsiyeler verirdi. Bu arada uygulamazsam veya gecikirsem fırçasını da eksik etmezdi. Onu kaybettik, göçtü dünyadan ruhu. Ama emeğe, üretime, insana verdiği değer bana sorarsınız hiç unutulmayacak. Yazdığı kitaplar ortada duruyor. En son gününe kadar günlük yazılarını eksik etmedi ve hatta Temmuz 2018’de ‘İndir Faizi Bindir Faizi’ adlı son kitabını çıkardı.

Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca diler misiniz bugünkü törene gelsinler...

Belki de gerçekten vardı Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca...”