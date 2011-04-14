-AYŞE PAŞALI'NIN BOŞANDIĞI EŞİ: ''PİŞMANIM'' ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Ayşe Paşalı'nın katil zanlısı olarak hakkında dava açılan boşandığı eşi İstikbal Yetkin'in ''tasarlayarak öldürmek'' suçundan cezalandırılması talep edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İstikbal Yetkin ve avukatı, maktul Ayşe Paşalı'nın babası Hüseyin, annesi Zeliha ve kardeşi Ahmet Paşalı ile avukatları katıldı. Duruşmada, Konya Barosu Başkanı Fevzi Kayacan ve Mersin Barosu Başkanı Halil Hulki Özel ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar da izleyici olarak bulundu. Mahkeme Başkanı Ramazan Aksan, sanık Yetkin ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye geldiğini belirterek, raporda, Yetkin'in akli dengesinin yerinde olduğunun ifade edildiğini aktardı. Esasa ilişkin beyanları sorulan maktul Ayşe Paşalı'nın babası,annesi ve kardeşi, şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını talep etti. Paşalı ailesinin avukatlarından Elif Kabadayı Tatar ise sanık Yetkin'in, ''tasarlayarak öldürmek'' suçunu işlediğini belirterek, hüküm kurulurken, sanık hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulanmamasını istedi. Devletin de kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda yetersiz kaldığını savunan Tatar, bu anlamda, mahkemenin vereceği kararın, kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında örnek bir karar olmasını istedi. Ailenin avukatlarından Onur Tatar da sanığın birçok kez maktul Ayşe Paşalı'yı öldüreceğini beyan ettiğini belirterek, sanığın takdiri indirim nedenlerinden yararlandırılmadan, ''tasarlayarak öldürmek'' suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kıran ise mahkemeye sunduğu esas hakkındaki görüşünde, sanık Yetkin'in, ''tasarlayarak öldürmek'' suçundan cezalandırılmasını, ayrıca sanık hakkında ''6136 sayılı Kanun'a Muhalefet'' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Yetkin, ''eşini, yuvasını ve çocuklarını çok sevdiğini'' ifade ederek, ''avukatların para kazanmak ve reklam yapmak, çocuğunun ise rahat yaşamak için üzerine suç attığını'' ileri sürdü. Yetkin, ''Vereceğiniz cezaya razıyım. Takdir mahkemenindir'' dedi. Sanık avukatı Fethi Öztürk ise öncelikle, müvekkili Yetkin'in, avukat meslektaşlarıyla ilgili sözlerine katılmadığını kaydetti. Öztürk, ancak görülen davanın, ''kadın haklarının ihlali davası haline dönüştüğünü ve fazlaca da medyatik hale geldiğini'' ifade etti. Olay günü sanık Yetkin'in, kızını görmek için maktulün evine geldiğini, ancak evin önünde Ayşe Paşalı ile karşılaşınca tartışmaya başladıklarını ve sonra da saldırıda bulunduğunu anımsatan Öztürk, ölüm olayının olay yerinde değil, hastanede gerçekleştiğini söyledi. Müvekkilinin, ''tasarlayarak öldürme eylemi gerçekleştirmesinin söz konusu olmadığını'' ileri süren Öztürk, ''ancak olayda olası kastın söz konusu olabileceğini'' kaydetti. Olayda kullanılan bıçağın da 6136 sayılı Yasa kapsamında olmadığını savunan Öztürk, müvekkilinin, ''ağırlaşmış yaralama'' suçundan cezalandırılmasını, eğer mahkeme aksi görüşte ise ''olası kasıtla öldürmek'' suçundan mahkum edilmesini talep etti. Bu da olmazsa müvekkili Yetkin'in ''tahrik altında öldürmek'' suçundan cezalandırılmasını talep eden Öztürk, her durumda, sanık hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulanmasını istedi. Son sözü sorulan sanık İstikbal Yetkin, ''22 yıllık eşimdi. Kendisini çok seviyorum. Pişmanım'' diye konuştu. Mahkeme, karar vermek üzere dava dosyasını incelemeye alarak, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından, adliye önünde açıklama yapan avukat Elif Kabadayı Tatar, mahkeme heyetinin dosyayı incelemeye almasının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, kararın, bir sonraki celse verilmesini beklediklerini söyledi. Maktul Ayşe Paşalı'nın kardeşi Ahmet Paşalı da sanığın pişman olduğu yönündeki beyanlarına katılmadığını söyledi.