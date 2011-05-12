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Ayşe Paşalı cinayetine ağırlaştırılmış müebbet!

Mahkeme, iyi hal indirimi uygulamazken, kararın oy çokluğu ile alındığı bildirildi.

12 Mayıs 2011 03:00

T24- Ayşe Paşalı'yı öldüren eski kocası İstikbal Yetkin'e  “kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulamazken, kararın oy çokluğu ile alındığı bildirildi.

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Devlet tarafından koruma altına alınmayan Ayşe Paşalı, eski eşi İstikbal Yetkin tarafından11 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Ayşe Paşalı'nın katil zanlısı olarak yargılanan boşandığı eşi İstikbal Yetkin, duruşmada Paşalı'nın çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ederek, “(Cinayet günü) çocukları 3 aydır görmediğimi söyledim. Bunun benim sorunum olduğunu söyledi, hakaret etti. Daha sonra kendimi kaybetmişim zaten. Onu bıçakladım. 4-5 darbe vurduğumu hatırlıyorum” demişti.
 
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe  Paşalı'nın katil zanlısı olarak hakkında dava açılan boşandığı eşi İstikbal  Yetkin'i, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, Yetkin'in, Türk  Ceza Kanunu'nun 82/1. maddesinin (a) bendi uyarınca, “kasten öldürme suçunu  tasarlayarak işlediğine” karar veren Mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı.
Mahkeme heyeti, Yetkin hakkında takdiri indirim nedenlerini uygulamadı.

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