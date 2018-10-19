Ayşe Öğretmen'in ceza erteleme talebi kabul edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ayşe Çelik'in infaz erteleme talebini kabul etti. Çelik, talebi kabul edilmeseydi bebeğiyle cezavevine girecekti.

Diyarbakır 'da 2016 yılında telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılan ve 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta infazı 6 ay ertelenerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik, talebi kabul edilmeseydi bebeğiyle birlikte tekrar cezavevine girecekti.

Kararı, avukat Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından duyurdu. Karaman'ın aktardığına göre, ceza 17 Nisan 2019'a kadar ertelendi.

2016'da telefonla bağlandığı Beyaz Show’daki konuşmasında, “Çocuklar ölmesin” dediği için 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik , 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan'da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Ayşe Çelik 'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmiş, Çelik'in avukatının başvurusu ile Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik'in 4 Mayıs'ta tahliye edilmesini sağlamıştı.