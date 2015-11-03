Ayşe Kulin: Gönlümün başbakanı Kılıçdaroğlu

Yazar Ayşe Kulin, gönlündeki başbakanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. "Uzun zamandır özlemini çekmekte olduğu 'devlet adamı' profilini, nihayet bir kişide tespit etmiş olduğuna son derece memnun olduğunu" söyleyen Kulin, çocuklarına ve torunlarına da Kılıçdaroğlu’na oy vermelerini vasiyet ettiğini belirtti.

Ayşe Kulin’in Cumhuriyet’te “Benim gönlümün başbakanı” başlığıyla yayımlanan (3 Kasım 2015) yazısı şöyle:

Ben demokrasiye inanıyorum. Bu nedenle sandığın sonucuna saygılıyım ve neticenin ülkeme hayırlı olmasını diliyorum. Ne var ki, dün (önceki) akşam, seçimi değil ama benim gönlümü kazanan bir başkasıydı.

Onu her iki seçimde de dikkatle izlemiş, dinlemiş, şu sonuca varmıştım; o, ülkemin başında olan kişide görmek isteyeceğim hasletler sahipti, çünkü sevecen ve kucaklayıcıydı, dürüst ve samimiydi. Sahiciydi, bir mikrofon hokkabazı, bir alan maskarası değildi, rol yapmıyor, güven veriyordu. Anlayışlıydı çünkü kendi de bir “öteki”ydi, dolayısıyla diğer “öteki”lerin halinden iyi anlardı. Kibirli ve buyurgan değil, alçakgönüllü ve adildi, tam da iyi bir Müslümanın olması gerektiği gibi. Ayrıca üstünde iyi düşünülmüş bir programı vardı, o kadar ki, diğer partiler, ikinci seçim propagandalarında, ondan kopya çekmişlerdi. Hukuka, demokrasiye olduğu kadar insana da saygısı vardı ve inanıyordum ki, benim gözümde gerçekten “milli” olabilecek Meclis’i, bu topraklarda biz Türklerle aynı zaman diliminde yaşamış olan diğer vatan evlatlarıyla, Kürt, Ermeni, Rum, Musevi, Süryani vatandaşların da katılımıyla, ancak o oluşturabilirdi. Yurdumda ve cihanda barışı ancak o sağlayabilirdi.

Onu, göreceli zaferini kazandığı ve göreceli hezimetini yaşadığı anlarda da dikkatle izledim; makul, dengeli ve saygılıydı, sakindi.

Kısacası, uzun zamandır özlemini çekmekte olduğum “Devlet Adamı” profilini, nihayet bir kişide tespit etmiş olduğuma son derece memnunum. Biliyorum, bir başka seçime daha yıllar var. Sabırla ve umutla bekleyeceğim. Benim ömrüm vefa ederse, oyum ona gidecek. Etmezse, buradan çocuklarıma ve oy kullanacak yaşa gelmiş torunlarıma vasiyetim olsun, oylarını geçmiş seçimlerde yaptıkları gibi değişik partilere dağıtmasınlar, tek bir kerecik, benim hatırıma, benim gönlümün başbakanı, Kemal Kılıçdaroğlu için kullansınlar. Çünkü sadece izlenimlerim değil, yüreğimdeki ses de, onun ülkemi layık olduğu yere taşıyabilecek lider olduğunu söylüyor.