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Ekonomi

Ayşe Koçak, Meksika'nın en güçlü 100 kadını arasında

Meksika'da Moksha8 adlı ilaç firmasında 3 yılda 100 milyon dolarlık satışa ulaşarak genel müdür koltuğuna oturdu

04 Mart 2012 13:34

 

T24 - Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Ayşe Koçak, dilini bile bilmediği Meksika'da Moksha8 adlı ilaç firmasında 3 yılda 100 milyon dolarlık satışa ulaşarak genel müdür koltuğuna oturdu.

Boğaziçi Üniversitesi’de 1994 yılında ekonomi bölümünü bitirdikten sonra Doğuş Holding’te finans ardından Pfizer’da ilaç pazarlama işine adım atan Ayşe Koçak, ilaç devinin Amerika ofisinde elde ettiği deneyim sonrasında bir anda ilaç yatırımcılarının dikkatini çekti.

Önce biyoteknoloji alanında yatırım yapan Cerimon Pharmaceuticals’e transfer olan ve burada şirketi yaptığı yeni girişimlerle borsaya hazırlayan Koçak, Latin Amerika bölgesinde yapılan yeni bir oluşumdan gelen cazip teklif üzerine bundan 3 yıl önce Meksika’ya yerleşti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Türkiye’de Mey İçki yatırımıyla bilinen Texas Pacific (TPG) grubunun, ilaç profesyoneli Simba Gill ile birlikte kurduğu “Moksha8” adlı şirketin kurucu ortakları arasında yer alan Koçak, aynı zamanda Başkan Yardımcısı olarak şirketin pazarlama operasyonlarına yön vermeye başladı.

Koçak’ın önemli katkı yaptığı Moksha8 2011 yılında 160 milyon dolar satış yaparken, 3-5 yıl içinde şirketin 500 milyon dolarlık satış yapması hedefleniyor.


Türkiye'de yatırım planları var


Koçak, “Meksika’ya geldiğimde ne İspanyolca biliyordum ne kimseyi tanıyordum. Buna rağmen işler yolunda gitti ve şirket çok büyüdü” dedi. Koçak, Meksika’da iş yapmanın zor olmadığını anlatırken, kendisinin de Türkiye’de yatırım planları olduğunu ifade etti. Şirketin büyük ortaklarından Simba Gill, Brezilya ve Meksika’nın Latin Amerika’nın en büyük ilaç pazarı olduğunu belirtiyor. Gill, bölgede orta sınıfın büyümesi sayesinde 30 milyar dolarlık bir ilaç pazarı olduğunu anlatıyor.


Meksika'nın en güçlü 100 kadını arasına girdi


Ayşe Koçak son olarak Meksika’da yayımlanan CNN Expansion adlı dergide ülkenin en güçlü 100 kadını arasında gösterildi. Koçak ayrıca Meksika’da bir ilke imza atarak ülkenin ilk kadın ilaç şirketi genel müdürü oldu.

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