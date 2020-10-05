Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümünde sanık Özgür Tarhan'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) ölümüyle ilgili davada tutuksuz sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan (46) 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu yargılanan Uzman Dr. Özgür Tarhan, davanın 5'inci celsesinde "sanığın delileri karartma ihtimali olmadığı" gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Ayşe Karaman'ın annesi: Cumhurbaşkanımız adaleti sağlayamıyor, neler olup bitiyor haberi yok

Ayşe Karaman'ın annesi, duruşma sonrasında verilen 3 yıl hapse sitem etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a defalarca mektup yazığını söyleyen anne, "Cumhurbaşkanımız duysun, ülkemizde adaleti sağlayamıyor. Haberi bile yok. Neler olup bitiyor haberi yok" diye seslendi.

Ayşe Karaman, gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

"Asla adalet yok. Ben adalete güvenmiştim ama asla adalet yok. Takım elbise giymesi, okumuş olması bir caniyi akladı. Bu hâkim kesinlikle adil davranmadı. Cumhurbaşkanımız duysun, ülkemizde adaleti sağlayamıyor. Haberi bile yok. Neler olup bitiyor haberi yok. Kaç kere mektup yazdım ama duyarlı davranmadılar. Kendilerine yapılsaydı kesinlikle anında hapis cezası vardı. O Meclis'te oturuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Sadece maaşınızı alıp oturuyorsunuz."

Ne olmuştu?

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz’da, Uzman Dr. Özgür T.’nin, Ankara’daki evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Karaman’ın yattığı yatağın yanında bazı ağrı kesici ve ‘propofol’ etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Özgür T. hakkında, ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmada Özgür T.’nin delillerin toplanmış olması ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması gerekçeleriyle tahliyesine karar verildi ve adli kontrol şartı da uygulanmadı.

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