Ayşe Kaddafi: NATO'ya karşı birleşin

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kızı, NATO'ya karşı birleşme ve yabancı müdahalesine karşı babasına destek çağrısında bulundu.

Kaddafi'ye bağlı El Uruba televizyonuna telefonla bağlanan ve kendisinin Ayşe Kaddafi olduğunu söyleyen kişi, Libya halkından NATO'ya karşı el ele olmasını istedi.

Libya halkına silahlı kuvvetlerden korkmamalarını söyleyen Ayşe Kaddafi, "Lider doğru yolda" dedi.

Libyalı muhalifler Kaddafi'nin başkent Trablus'taki karargahı Bab-ül Aziziye'ye girmişti, ancak Kaddafi ve ailesinin nerede olduğu bilinmiyor.