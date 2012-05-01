Ayşe İnci'yi koruyamayan savcılara inceleme

Ayşe İnce, 8 yaşındaki kızını 23 Nisan kutlamalarına götürdükten sonra boşanma davası açtığı eşi Mehmet İnce’nin 17 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Ayşe İnce, daha önce de kendisini darp ve tehdit eden eşini şikâyet etmiş, ancak savcılık gözaltına aldırdığı İnce’yi serbest bırakmıştı. Bu haberleri suç duyurusu olarak kabul eden Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) da resen harekete geçip işlem başlattı.

İnce dosyası ele alındı

Hürriyet'in haberine göre, HSYK 3’üncü Dairesi, dün Ayşe İnce dosyasını ele aldı. Ailesinin şikâyeti ve gazete haberleri doğrultusunda hâkimin uzaklaştırma cezasını zamanında verip vermediği, adli makamların ölüm tehdidine karşı gerekli işlemleri yapıp yapmadıkları, Mehmet İnce’nin salıverilmesi kararı ve bu kararın ardından ne gibi önlemler alındığı gibi işlemler görüşüldü. Değerlendirme sonrası ilgili savcılar hakkında inceleme izni verilmesine karar verildi.

İmalı açıklama

HSYK’dan dün yapılan açıklamada, cinayet sonrası, “Her yetkiyi verdik, koruyun artık kadınları” diyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e de yanıt verildi. HSYK açıklamasında, “Tüm hâkim ve savcıları suçlayıcı açıklama yargıya duyulan güveni zedeler. Münferit bir olaydan yola çıkarak ve bir ihmal ya da kusur olup olmadığı tespit edilmeden, tüm hâkim ve savcıları suçlayıcı açıklamalar yapılmasının, yargıya duyulan güveni zedeleyeceği açıktır. Bu tür olaylara ilişkin açıklama yapan yetkililerin, yargı bağımsızlığını ve yargıya duyulan güveni dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstermeleri hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.