Ayşe Böhürler: Tecrübem, partimin işine yaramasa da işe yarayacağı bir zaman ve zemin bulacaktır

AKP’nin kurucularından Ayşe Böhürler, 7 Haziran seçimlerinde AKP listesinden aday olarak gösterilmemesini "Bunca zaman birçok adayımıza 'Siyaset uzun soluklu bir süreçtir, bir yere aday gösterilmemek ne başlangıçtır ne de son' demişimdir. Başkasına tavsiye ettiğimi kendime de uygularım" sözleriyle değerlendirdi.

Böhürler, Yeni Şafak'taki köşesinde yazdığı yazıda “Siyaseten fazlasıyla tecrübe biriktirdim. Bu tecrübe partimin işine yaramasa da işe yarayacağı bir zaman ve zemin elbette bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayşe Böhürler’in “Yemen’e bakarken” başlığıyla Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan yazısının (11 Nisan 2015) "Siyaset" arabaşlığı altında yer alan ilgili bölümü şöyle:

Nietzsche'nin çok sevdiğim bir sözü vardır: “Yaptığınız işin felsefesini bilmezseniz sadece teknisyen olarak kalırsınız.” Her işte olduğu gibi siyasetin de felsefesine kafa yormuş birisiyim. Kurucusu olduğum Ak Parti belki de bu nedenle benim için sadece bir parti olmadı. Belki de bu nedenle kalbimde ve aklımda farklı bir yeri var. Bunca zaman birçok adayımıza “Siyaset uzun soluklu bir süreçtir, bir yere aday gösterilmemek ne başlangıçtır ne de son” demişimdir. Başkasına tavsiye ettiğimi kendime de uygularım. Ben bu partinin kurucusuyum. Çok dar geçitten geçtim, duruşumu hiç bozmadım. Birçok arkadaşımın da bu geçitlerde yanında durdum. Siyaseten fazlasıyla tecrübe biriktirdim. Bu tecrübe partimin işine yaramasa da işe yarayacağı bir zaman ve zemin elbette bulacaktır. Bu vesileyle ne kadar çok dostum olduğunu bir kez daha gördüm ve çok şükrettim. Bu olay; CHP, MHP ve HDP dahil olmak üzere farklı siyaset ve dünya görüşlerindeki insanların kalbinde de bir yer bulduğumu görmeme vesile oldu. Her siyasi görüşten arayan, yazan, benimle duygularını paylaşanlara teşekkürü borç bilirim. Olanda hayır vardır. Siyaset bugünden yarına bitmez.