Ayşe Böhürler: Başörtü sıkıntıları keşke aile meselesi olmanın ötesinde dile gelseydi

T24 - AKP MKYK üyesi Ayşe Böhürler, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "başörtülü aday yoksa oy da yok" kampanyası için kullandığı "yakışıksız" ifadesini ve yaptığı kınamayı eleştirdi. Böhürler, Erdoğan'ın gelininin başı örtülü olduğu için ABD'den vize alamadığı açıklamasıyla başörtülü aday kampayasını kınadığı açıklamasını peş peşe yaptığını hatırlatarak "Keşke başörtü nedeni ile yaşanan sıkıntılar, özellikle bu hafta aile meselesi olmanın ötesinde dile gelseydi" dedi.



Ayşe Böhürler: Muhafazakâr erkekler güruhunun başörtü düşmanlığı

Böhürler bu görüşleri Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde dile getirdi. Böhürler'in "Harran'da Feminizm" başlığı ile yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:





Kapıları zorlamak...



Kapıların zorlanmadan açılmadığını hepimiz biliriz. Hele de üzerinde yılların pası olan kapıların açılması çok daha zordur. Kapıları zorlarken ise çok şey öğreniriz. Bu sefer de öyle oldu.

-Kadınlar bu seçimlerde Meclis'e 275 kadın sokamadılar ancak Meclis'e girecek kadın sayısını yüzde yüz artırdılar, şimdiye kadar hiç olmamış bir şeyi başardılar. Aday listelerinde en kıymetli yer olan birinci sıraya yerleştiler. AK Parti'de 1, MHP'de 2 ve CHP'de 4 kadın aday liste başına kondu.

-Başörtülü vekil adayı gösterilmedi. Ama kadınlar erkekler ile dayanışmayı bir tarafa bırakıp kendi adlarına bir şey talep etmeyi, bir siyasi kampanya yapmanın önemini ve bu kampanyanın sloganından, duyurulmasına nasıl yapılması gerektiğini, eksileri ve artıları ile tecrübe ettiler.

-Bu kampanya vesilesi ile başörtülü vekil konusu TÜRBAN kelimesi sarf edilmeden konuşuldu. En türbancı taraflar bile bu kampanya vesilesi ile konuyu başörtü ekseninde değerlendirdi. Başörtüsü konusunu yanlış anlamalara müsait bir kavramsallaştırma ile sunan TÜRBAN'ın miadı doldu.

-Başörtülü aday adayları içinde en başarılı kampanyayı, Trabzon'dan Ak Parti adayı avukat Ayşe Sula yaptı. Trabzon'un en büyük hukuk bürolarından birisini yöneten Ayşe Sula etkili bir kampanya ve "Trabzon'un Ayşe'si" sloganı ile her kesimin sempatisini kazandı. Gösterilseydi her kesimin oyunu da kazanacağına emindim.

- Cumhuriyet ideolojisinin en sembolik örneği olarak "başörtüsü yasağı " hala tepede demoklesin kılıcı gibi sallanıp duruyor. Ancak kapının kilidi kırıldı kırılacak... Başörtülülere had bildirmek isteyenlerin bolluğuna rağmen bu sürecin turnusol işlevi gördüğünü ve pek çok hayra vesile olduğuna inanıyorum.





Laikçi teyzeler, amcalar, kardeşler...



Onlarla en çok tiyatrolarda, konserlerde karşılaşıyoruz artık. Sataşmalar, bakışlar, cık cıklar bitmedi, sürüyor. Geçenlerde Cemal Reşit Rey'deki "Buika" konserinde Nimet Çubukçu ile benzer bir vakayı birlikte yaşadık. Az kalsın bir mahalle kavgası çıkıyordu!

Laikçi amcalar ve teyzeler bir bakan ile birlikte başörtülü bir konser izleyicisi olarak varlığımdan rahatsız olmuşlardı. Bu kesimin her vesile ile başörtüsüne sataşmaya bahane aramaları, kendilerini görgü gurusu ilan edip her türlü adapsız hareketi yapmaları, had bildirmeyi vazife edinmeleri, bu kesimdeki ayırımcı zihniyetin hala değişmediğini ortaya koyuyor. Gettolarındaki yaşamları zihniyetlerini kamufle ediyor.





Keşke...

Keşke Başbakan'ın, "başörtülü vekil" kampanyasının sloganına ilişin yorumu ile gelininin başörtülü resmine çıkartılan vize engeli meselesi aynı güne denk gelmeseydi...

Keşke Ertuğrul Günay Devlet Tiyatroları'nın kapatılabileceğine ilişkin açıklamayı, Başbakan'ın kızı Sümeyye'nin tiyatroda yaşadıklarına denk gelen zamanlarda yapmasaydı...

Keşke başörtü nedeni ile yaşanan sıkıntılar, özellikle bu hafta aile meselesi olmanın ötesinde dile gelseydi...