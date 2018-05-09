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Spor

Ayşe Begüm Onbaşı'dan gümüş madalya

MANİSA, (DHA) Aerobik Jimnastik dalında kendi yaş grubunda Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Gymnasiade 2018'de tek kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı

09 Mayıs 2018 15:11

MANİSA, (DHA)

Aerobik Jimnastik dalında kendi yaş grubunda Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Fas\'ın Marakeş kentinde düzenlenen Gymnasiade 2018\'de tek kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 
Türkiye\'nin gururu olmaya devam eden 17 yaşındaki milli jimnastikçi gözünü Dünya Şampiyonası\'na dikti. Fas\'ta kazandığı madalyayı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Ayşe Begüm, \"Daha iyi derecelerle Dünya Şampiyonası\'nda görüşmek üzere\" açıklamasını yaptı. 
Şampiyonalar dışında yurtiçi ve dışında katıldığı etkinliklerde 100\'ün üzerinde madalya kazanan genç sporcu, ülkemizin en çok gelecek vadeden sporcuları arasında gösteriliyor. 

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