Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus yolcusu

MANİSA, (DHA)

Manisa\'nın cimnastikteki altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, 19-22 Eylül tarihlerinde Tunus\'ta yapılacak olan 3\'üncü Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası\'nda yarışacak.

Manisa\'da hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un sporcusu, yarın Tunus\'a hareket edecek. Daha önce dünya çapında dereceler elde eden, hedefinin yine altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen 16 yaşındaki sporcu, \"Tunus\'ta gerçekleşecek olan şampiyonada aerobik cimnastik dalında tek bayanlarda yarışmalara katılacağım. Geçen sene tek bayan, çift, trioda milli takım olarak altın madalya kazanmıştık. Bu sene de hedefim tek bayanlarda yarışıp altın madalya kazanmak. Umarım hedefime ulaşırım\" diye konuştu.

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