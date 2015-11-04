Ayşe Arman'ın Değer Deniz cinayeti yorumu: "Kadın kıyımı bu ülkenin normal, sıradan bir gerçeği"

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş olarak bulunan müzisyen Değer Deniz’in cinayeti için “Kadın kıyımı bu ülkenin normal sıradan, bir gerçeği artık” dedi. Türkiye’de Deniz Değer’in başına gelenin her kadın tarafından yaşanabileceğini söyleyen Arman, “Suçluların cezalarını neden çekmediklerini, yasaların neden bu kadar onlardan yana olduğunu anlamak mümkün değil” dedi.

Ayşe Arman’ın Hürriyet’te bugünkü (4 Kasım 2015) nüshasında “Değer Deniz Cinayeti” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

AVAZIM çıktığı kadar bağırmak istiyorum.

Bu ülkede kadınları birer birer öldürüyorlar.

Erkekler öldürüyor.

Tecavüz ediyorlar, bıçaklıyorlar, boğuyorlar, yakıyorlar, vahşice katlediliyorlar.

Tıpkı Özgecan’a yaptıkları gibi.

Ve bunları yapanlara bir halt olmuyor.

Bir şekilde, hep paçayı kurtarıyorlar.

Kadın dernekleri ellerinden geleni yapmaya çalışıyor, ama onların da gücü sınırlı.

Medya desen, güzelse ölen kadın, gençse haberi bir süre devam ettiriyor. Ya da haberi çarpıtıp veriyor. Kadın yalnız yaşıyorsa, başına bunun gelebileceğini söylüyor.

Anlıyorsunuz değil mi?

Tecavüze uğrayan kadın, öldürülen kadın ama suçlu olan da kadın!

Erkekliğin kadınlığa bakışı sakat bu ülkede. Evde oturacak, yemek yapacak, kocasına itaat edecek, üç çocuk doğuracak...

Erkek egemen zihniyet, her yanımızı sarmış durumda.

Zaten adalet de erkek bu ülkede!

Erkek egemen adalette, tecavüzcü erkek katillerin cezaları iyi hal indirimiyle, onunla bununla kuşa dönüyor.

Ölen kadın ise öldüğüyle kalıyor!

Acılı analar-babalar, evlatlarını toprağa gömdükten sonra hayatlarına yarım olarak devam ediyorlar.

Ve bu sürekli tekrarlanıyor.

Kadın kıyımı bu ülkenin normal, sıradan bir gerçeği artık.

“Eğitimsizlik” diyoruz, “Erkek egemen toplum” diyoruz, “Siyasi iktidarın kadına bakış açısı bunları körüklüyor” diyoruz...

Diyoruz ama kadınlar ölmeye devam ediyor!

Biz de hayatımıza devam ediyoruz.

Nasıl bir ülke burası... Nasıl!?

İkinci Özgecan vakası

İŞTE herkesi perişan eden bir kadın cinayeti daha.

Adı Değer Deniz.

Geçen mayıs ayında öldürüldü.

Vahşice.

Tıpkı Özgecan gibi.

Dün ilk duruşması vardı.

İnsanın kanını donduran cinayet ve tecavüz şöyle gerçekleşti.

Değer, Cihangir’de küçük bir evde yalnız yaşayan bir müzisyendi.

Sabaha karşı evine sapığın biri girdi, balkondan.

Burun buruna geldiler.

Değer bağırmaya başladı. Bunun üzerine sapık şiddet uyguladı, genç kadının ellerini cep telefonunun şarjıyla bağladı, ona tecavüz etti, sonra da çantasının sapıyla onu boğdu.

En sonunda 125 liralık bir cep telefonu ve 40 liralık bir klarneti alıp, olaya hırsızlık süsü verdi.

Her kadının başına gelebilirdi

Bunu yapan cani, 17 yaşındaydı.

Şimdi de çocuk mahkemesinde yargılanıyor.

Burada önemli olan nokta şu:

Değer Deniz’in başına gelen, bu ülkenin her yerinde, her kadının başına gelebilirdi.

Bu ülkede 17 yaşında böyle canavarlaştırılmış iğrenç sapıklar var.

Suçluların cezalarını neden çekmediklerini, yasaların neden bu kadar onlardan yana olduğunu anlamak mümkün değil.

Tecavüzcü katil yakalanıyor.

“Hırsızlık amacıyla girdim eve, bağırınca öldürdüm” diyor.

Bu konuda kesin anlaşmamız lazım.

Bu, adi bir hırsızlık olayı değil.

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