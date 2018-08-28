Ayşe Arman: Boğazı sıkılan insanlar, onlar kim mi; Cumartesi Anneleri

Cumartesi Anneleri olarak bilinen faili meçhul kurbanlarının yakınlarına eylemlerinin 700. haftasında yasak geldi. İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanında her hafta cumartesi günü toplanıp kayıp ya da faili meçhul cinayete kurban gitmiş yakınları için adalet isteyen grup bu hafta polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Hürriyet yazarı Ayşe Arman müdahaleye yönelik, "80 yaşındaki kadının sürüklenme görüntüleri.Boğazı sıkılan insanlar.Onlar kim mi? Cumartesi Anneleri" diye yazdı.

Ayşe Arman'ın "Yakışmadı" başlığıyla (28 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"EĞRİ oturup doğru konuşalım...

O görüntüler... Ortalığı gaza boğmalar... Aksıran, tıksıran, yere çökmüş, boğulacakmış gibi hisseden insanlar... Kadınlar... İstiklal Caddesi’nde insanların üzerine üzerine koşan, plastik mermi sıkan polisler...

Daha da fenası...

80 yaşındaki kadının sürüklenme görüntüleri...

Boğazı sıkılan insanlar...

Onlar kim mi?

Cumartesi Anneleri...

Bu ülkede yakın ve uzak zamanlardan beri kayıplarını, çocuklarını, kardeşlerini, kocalarını, ağabeylerini arayan aileler.

Çocuklarının kemiklerini isteyen anneler...

Ötesi var mı?

Çocuklarına yeri belli bir mezar yapmak isteyen anneler her cumartesi toplanıyorlardı.

Bu 700’üncü olacaktı, olamadı!

Yerini o sevimsiz görüntüler aldı.

Bunca yıl her cumartesi toplandı o anneler, bir şey olmadı da...

Şimdi niye... 700’üncüsünde ne sakınca görüldü de...

O çirkin görüntüleri izlemek zorunda kaldık...

Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmadı o görüntüler!"