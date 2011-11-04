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Spor

Aysal'dan yönetimde ayrılık iddialarına yalanlama İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2011 22:09

-Aysal'dan yönetimde ayrılık iddialarına yalanlama İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, ''Aysal, kolunu kesecek. Adnan Öztürk'ü siliyor. Hakan Üstünberk ve 3 yolcu daha var'' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Aysal, kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, yönetimde ayrılık yaşandığı iddialarını yalanladı.  Ünal Aysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  ''Bir basın organımızda 'Aysal, kolunu kesecek. Adnan Öztürk'ü siliyor. Hakan Üstünberk ve 3 yolcu daha var' başlıklarıyla yer alan yazının asılsız ve gerçek dışı olduğu konusunda hiç bir Galatasaraylı'nın kuşkuya düşmediğinden eminim. Uydurma haberlerle Galatasaray'ı yıpratmayı amaçlayanlar bilmelidirler ki, bu tür her girişimlerinde, beklediklerinin aksine, birbirimize olan sevgimiz ve güvenimiz daha da pekişmektedir. Tüm Galatasaray camiasından bir kez daha, tarafımızdan doğrulanmadığı sürece, bu tür asılsız haber ve hayal mahsulü dedikodulara itibar etmemelerini önemle rica ediyorum ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan habercilik anlayışının spor dünyamıza olduğu kadar basınımıza verdiği zarara dikkat çekmek istiyorum.''

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