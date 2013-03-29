Aysal'dan yeni yıldız sinyali

Galatasaray kulübü başkanı Ünal Aysal, son 2 yılda önemli bir değişim geçirdiklerini ve birçok hedeflerine ulaştıklarını söyledi. CNN International'in canlı yayınına bağlanan Aysal, yeni sezonda yıldız transferi yapacaklarının da sinyalini verdi.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısı ile ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Son olarak kulüp başkanı Ünal Aysal, CNN International canlı yayınına uydu bağlantısı ile katıldı.

Şampiyonlar Ligi için özel olarak gerçekleştirilen yayında soruları yanıtlayan Aysal, Galatasaray'ın tarihinin başarılarla dolu olduğunu belirterek "Şampiyonlar Ligi'nde bu bizim için ne ilk ne de son çeyrek final. Bizim amacımız burada kalıcı olmak. Son 2 yılda müthiş bir değişim geçirdik. Birçok konuda hedeflerimize ulaştık. Finansal ve sportif olarak yeni bir planlamamız var" dedi.

Aysal, Sneijder ve Drogba'nın sarı-kırmızılı kulübü tercih etmesini "Galatasaray markası bence yeterli oldu" diye yorumladı.

Gelecek sezon kadroya yeni yıldızlar katabileceklerinin de sinyalini veren Ünal Aysal, "Takımımızda çok iyi oyuncular var. Ancak takımı güçlendirmeye devam edeceğiz. Asıl amacımız kulüpte genç isimleri yetiştirerek geleceğe yönelik adımlar atmak" dedi.

Galatasaray başkanı, Türk Telekom Arena'nın atmosferi için "Fantastik" yorumunu yaparak, bunun başarılarına katkı yaptığını dile getirdi.



'Kimseden eksiğimiz yok'



Ünal Aysal, CNN International yayınından önce de Galatasaray TV'de Real Madrid eşleşmesi ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Başkan, "Bu turda bütün takımlar birbirini yenmek için oynayacak. Galatasaray'ın hiç kimseden eksiği yok. Real Madrid çok güçlü, bütçesi bizim üç mislimiz , oyuncuları da güçlü. Ancak bizim de büyük hedeflerimiz var. Bu yüzden de çekincemiz yok. Galatasaray sahaya galibiyet için çıkacak" dedi.