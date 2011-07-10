-AYSAL'DAN SERT TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulüpte dün yapılan olağanüstü mali genel kurulda, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili görüşlerinin yer aldığı bölümün bir gazetedeki yorumlanış şekline sert tepki gösterdi. Başkan Aysal, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Fenerbahçe dahil birçok kulübümüzün yaşadığı olaylar böylesine sıcak bir dönemdeyken ve Galatasaray Kulübü olarak bu konuda pek çok yanlışı önleyecek örnek bir tavrı daha ilk günlerde almışken, genel kurulumuzdaki 'Galatasaray'ın böyle bir ortamda hiçbir leke almamasını sağlayan geçmiş tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza şükranlarımı sunarım' sözlerimi, 'Ünal Aysal, Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı. Kürsüden şike golü attı' şeklinde yorumlayan gazetecilik anlayışını esefle karşılıyor ve kınıyorum. Kamuoyunu yanıltabilecek nitelikteki böyle bir yorum spor dünyasında zaten zayıflamış olan dostluk kavramının iyiden iyiye yok olmasına, yerine düşmanlık kavramının güçlenmesine yol açabilir. Bir kez daha açıklıkla belirteyim, hiçbir kulüp bizim düşmanımız değildir. Her kulüp gibi Fenerbahçe de bizim saygı duyduğumuz şerefli bir rakibimizdir. Yaşadıkları talihsiz olaylar karşısında rekabet duygularımızı da bir kenara bırakmış durumdayız. Bizim amacımız tüm rakiplerimize yeşil sahada gol atmaktır, başka sahalarda değil. Galatasaray kültürünün böyle bilinmesini ve benimsenmesini tüm medyamızdan bir kez daha önemle rica ediyorum.''