Aysal'dan Mancini'ye 10 gün süre

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, teknik direktör Roberto Mancini'nin takımdaki geleceğine ilişkin bilgi verdi, tecrübeli teknik adamın kalma kararını değiştirmesi için ayın 15'ine kadar süresi olduğunu söyledi.

Ünal Aysal, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Aysal, "Mancini'nin fikrini 15 Haziran'a kadar değiştirme hakkı var. Mancini bizim yabancı kısıtlamamızı biliyor. Bütçemizin sınırlarını biliyor. Kendisinin de birtakım hedefleri var. Tamam mı devam mı onun kararıdır" diye konuştu.

'Baloteli'yi istemedi'

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Aysal, Balotelli için Mancini ile görüştüğünü; ancak İtalyan teknik adamın Balotelli'yi istemediğini söyledi.

Aysal, Galatasaray'ın gündemine gelen Olcan, Gökhan Töre, Turgut Doğan Şahin ve Mevlüt Erdinç’le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trabzonspor'un Olcan'ı satmak istemediğini hatırlatan başkan Aysal, kulübün onayı olmadan futbolcuyla asla görüşmeyeceklerini vurguladı. Gökhan Töre için önceliğin Beşiktaş'ta olduğunu belirten başkan Aysal, Mevlüt transferiyle ilgili ise,"Mevlüt için ön görüşme yapıldı. Olumlu yönde ilerliyoruz" dedi.

Transfer etmek istedikleri oyuncularla ilgili konuşan Ünal Aysal, "Rodolfho ya da eşdeğer bir futbolcu olursa Mancini çok mutlu olur. İlla Rodolfho demiyor. Onun kalitesinde bir isim istiyor. Rodolfho ve Astori dışında 2 isim daha var. Elimizdeki imkanlarda rahatlama olursa o zaman bir yabancı daha alırız" ifadelirini kullandı.

Bir yabancı ve 2 yerli oyuncuyla transfer sezonunu kapatmak istediklerini belirten başkan Aysal, "Yabancı santrafor alabiliriz ama önceliğimiz kanat ve stoper mevkileri" diye konuştu.

Federasyona eleştiri

Yabancı sayısını mutlaka düşürmeleri gerektiğine dikkat çeken Aysal, federasyona da ağır eleştiriler getirdi. Federasyon'un uygulamaları nedeniyle "Ayağımıza çelme atılmış gibi hissediyoruz" ifadelerini kullanan başkan Aysal, Futbol Federasyonu’nun görevine devam etmemesi gerektiğini savundu.

Federasyonun bu ay yapılacak mali genel kurulunu işaret eden Aysal, "Federasyon başkanının seçime gidip gitmeyeceği belli değil. Böyle bir zorunluluk yok. Bu bizim önümüzdeki 15 gün içerisinde masaya yatırıp karar vermemiz gereken bir konu" dedi.

Tarafsız olduğu sürece Fenerbahçeli bir başkana da destek verebileceğini belirten başkan Aysal, "Bu yönetimin devamlılığını Galatasaray olarak tek başımıza yönlendiremeyiz, federasyonun devamı yönünde oy kullanmayacağız. Federasyonun Türk sporuna hizmet etmek için kurulduğuna inanıyorsak, 3 senedir böyle bir hizmet yok. Türk sporuna faydalı olabilecek başkanların, kişilikleri gelişmiş yöneticilerin görevde olmaları gerekir" diye konuştu.

'Avrupa'da başarı zor'

Yabancı kuralı nedeniyle de federasyona eleştirilerini sürdüren başkan Ünal Aysal 5 artı 3 sınırlamasıyla Avrupa'da başarının çok zor olduğunu savundu.

Aysal,"Ben 3 yabancıyı kulübede oturtursam şansım sıfır. 3 yabancının bana bir yararı yok. Aynı pozisyonda 2 yabancı almayacağıma göre sistem kökeninde 5 artı 0" değerlendirmesinde bulundu.

Aysal ocak ayında yürürlüğe giren yeni disiplin talimatı nedeniyle de federasyona tepki gösterdi. Çirkin ve kötü tezahüratta devamlılık kıstası kalkmasının tüm kulüpleri zorlandığını vurgulayan başkan Aysal," Galatasaray, stadı 3 yıldır kapanmadı son ayda 2 kez kapandı. Kenarda köşede 6 kişinin 7 saniyeyi bulan küfrü nedeniyle 55 bin kişinin hakları zedelenir hale geldi" dedi.

'Duyarlı davranmadı'

Şike süreciyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan başkan Aysal federasyonun bu süreçte hatalı davrandığını savundu.

Federasyonu duyarlı davranmamakla suçlayan Ünal Aysal "Sorumluluktan kaçmaları yüzünden sıkıntıların halen devam ettiğini görüyoruz. Koskoca camialar ızdırap çekiyor. Federasyon 15-20 puan silse ne olacaktı? 1 sene şampiyonluk kaybederdin. Ama federasyon bunu yarına attı ve problem büyüdü. Hala bunu görmezden geliyoruz" ifadelerini kullandı.