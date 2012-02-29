Aysal'dan 2020 hedefi: 100 milyon taraftar

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, sezon başında teknik direktörün eline teslim edecekleri neredeyse 11 futbolcularının bile olmadığını belirterek, "Fatih hoca en büyük şansım. Geçen sene aynı dönemde 10. sıradaydık, şu anda lideriz" dedi. Aysal, Manchester United'ı örnek göstererek, "30-35 milyon taraftarı olan Galatasaray’ın kendisine dünyada en azından 100 milyon hedefini koyması gerekir" yorumunda bulundu.

Galatasaray Kulübü’nün aylık resmi yayın organı Galatasaray Dergisi’nin mart sayısında, ABD seyahati sırasında yapılan röportajı yayımlanan Aysal, aday olurken "Uluslararası başarıda süreklilik" sözü verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu nasıl olur? Öncelikle sportif başarıyla. Birkaç yıldır istediğimiz yerde bitirmiyoruz ligleri. Haziran ayına gelmiştik ve yeni yönetim olarak takımı baştan aşağı yenilemek gerekiyordu. Hocamızın eline teslim edeceğimiz 11 oyuncumuz bile yoktu neredeyse. Üstelik Florya’nın birikmiş pek çok sorunları vardı. Bu durumda ’önce borçları azaltalım sonra sportif başarıya bakarız’ diyemezsiniz. Bugün gelinen nokta ortada. Geçen sene aynı dönemde zannedersem 10. sıradaydık. Şimdi lideriz. 12 yeni oyuncumuz var takımda. Fatih hoca en büyük şansım. Sadece takımı bu noktaya getirmekle kalmadı, başka bir Florya yaratıyor ve birlikte yeni Floryalar planlıyoruz." Ünal Aysal, basketbol ve voleybol şubelerine de aynı şekilde ciddi takviye ihtiyacı nedeniyle ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini belirterek, "Hala da vermeye çalışıyoruz. Onlar da bizi gururlandırmaya devam ediyorlar.

Daha önemli bir şey söyleyeyim; hiçbir hocamızın kafasında ’gelecek sene ne olacağız?’ sorusu yok. Hepsi ’Daha büyük başarılar için ne yapmalıyız’ sorusuna konsantre olmuş durumdalar. Doğrusu bu beni sevindiriyor" ifadelerini kullandı.



2020’de 100 milyon taraftar hedefi



New York seyahatinde taraftara gelecekle ilgili planlarını anlattığını belirten Aysal, "Galatasaray taraftarları her yerde var. Şimdi sırada Almanya var. Almanya’da en az 1,5 milyon Galatasaraylı yaşıyor. Bugün bu sayı pek çok Avrupa kulübünün kendi ülkesindeki toplam taraftarından fazla. Arkadaşlarım hangi kent ya da kentlerde bu toplantılar yapılmalı, bunu üzerine çalışıyorlar. Organizasyon ve sunumlar işin kolay tarafı, önemli olan zaman yaratabilmek. İnşallah Çin’de de bu tür sunumları yapacağımız günlere kısa sürede geliriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aysal, ABD’deki taraftarlara ’2020’de nasıl bir Galatasaray görmek istediğini’ anlattığını dile getirerek, dergideki röportajında daha sonra şunları kaydetti:

"Sadece sportif ya da mali açıdan değil. En az onlar kadar önemli olan markamız, değerlerimiz ve kültürümüz açısından. Planladığımız müzeden, bir ’Ünlüler Galerisi’ne dönüştürmeyi planladığımız ’Efsaneler Projemize’, tek tek Galatasaraylılık değerlerine kadar hemen her alanda henüz bilinmeyen ama şekillenmeye başlamış projelerimizi paylaştım. 2020’de sadece Batı’da var olmakla yetinemeyiz. Gözümüzü Uzak Doğu ve Yakın Doğu’ya da dikmemiz gerek. Bu dünya sadece Batı’da yaşayan 2,5 milyar insandan ibaret değil. Güneyimizde ve doğumuzda 4,5 milyar insan daha var. Ülke içindeki gündemimiz biraz rahatladığında bu çalışmalar bizi yarına çok farklı boyutlarda taşıyacak.

New York buluşmasını bir dünya turunun ilk adımı olarak görün. Dünyada yaşayan tüm Galatasaylılara dokunmamız gerek. Biz değerlerimiz ve taraftarlarımız kadar büyüğüz. Bu açıdan baktığınızda mesele sadece mali yapıyı düzeltmek veya tesis yapmak olarak algılanmamalı. Bu büyük gücümüzü sinerjiye dönüştürmeliyiz.

Her Galatasaraylı hedefleri bilmeli, benimsemeli ve ister maddi, ister manevi olsun katkıda bulunmalı. Manchester United kendisine dünyada 500 milyon taraftar hedefini koyduğunu açıkladıysa zaten dünyada 30-35 milyon taraftarı olan Galatasaray’ın da kendisine en azından 100 milyon hedefini koyması gerekir. Tabii hedef koymak çok önemli ama yeterli değil. Hedefe nasıl ulaşılacağını planlamak ve planı uygulamak gerekiyor. Unutmayalım 2020 çok uzak bir tarih değil."

Altyapı

Geçen gün bir gazetede "Altyapıyla ilgilenmiyorlar" diye bir yazı okuduğunu anlatan başkan Aysal, "İnsaf yani! Yeni tesisimizi gördüler mi, merak ediyorum. Fatih hoca neler yapıyor biliyorlar mı, merak ediyorum. Bilmeden, araştırmadan nasıl yazabiliyorlar anlamıyorum doğrusu" ifadesini kullandı.

Ünal Aysal, sürekli sportif başarının uzun vadede ancak altyapıyla gerçekleşebileceğini en iyi bilen kulübün kendileri olduğunu sandığını belirterek, şöyle devam etti: "Gelelim başarının diğer ayaklarına. Kulübün her departman ve biriminde enerjik, efektif ve verimli bir organizasyon ve işletme yapısının kurulması gerekiyordu. Bu konuda Deloitte’un raporunu tamamlamasına ve uygulamaya geçilmesine 4-5 hafta kaldı. Bu tür meseleler her istediğinizde sil baştan yapabileceğiniz uygulama değişiklikleri değil. Önce doğru teşhisler koymanız gerek. Teşhiste yanılırsanız bozuk olmayan parçaları tamir etmekle uğraşırsınız.

Böyle bir lüksümüz yok. Sabır gösterip raporu bekleriz ama plansız hareket etmeyiz." -"Mali açıdan sıkıntımız yok"- Mali meselelerin, konjonktüre rağmen çizdikleri yol haritası doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Ünal Aysal, "Mali açıdan bir sıkıntımız yok" dedi.

ABD’de taraftarlarla bir araya geldiklerini ve çok yararlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aysal, "Bu yoğun dönemde taraftar ilişkilerine eğilebildiğimiz için mutluyum. Ayrıca şunu bilmemiz lazım; Galatasaray’ı istediğimiz noktaya ancak hep birlikte getirebiliriz. Üyelerimiz, yöneticilerimiz, profesyonel kadrolarımız ve tüm taraftarlarımız. Özetle total seferberlik. Hedefler büyük olunca güçleri de büyütmek gerekiyor" şeklinde görüşlerini aktardı.