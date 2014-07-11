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Spor

Galatasaray'dan Milliyet'in haberine yalanlama

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ı bugün çok önemli bir dava bekliyor

11 Temmuz 2014 10:24

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, eski teknik direktör Fatih Terim ile aralarında geçen telefon mesajlarını üçüncü kişilere verdiği gerekçesiyle savcı tarafından ifadeye çağrıldı.

Nevzat Dizdar'ın Milliyet'teki haberine göre, Aysal ile Terim arasındaki özel telefon mesajlarının gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tarafından yayınlanmasının ardından Türkiye Futbol Direktörü, “Özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin izinsiz  yayınlanması” suçlamasıyla konuyu yargıya taşımıştı. Bu kapsamda avukatlar savcıdan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın da dinlenmesini istedi. Savcı Bölükbaşı, Aysal’a davet gönderirken bugün ifadenin verileceği belirtildi.

Galatasaray kulübü tarafından yapılan açıklamada, Milliyet gazetesinde yer alan haberin doğruyu yansıtmadığı vurgulandı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Başkanımız Ünal Aysal, bugün; Fatih Terim'in şikâyeti üzerine başlatılmış olan bir soruşturma çerçevesinde, tanık olarak ve sadece bilgisine başvurulmak üzerine savcılığa davet edilmiş ve bu davete icabet etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Benzer davalarda işlenen suçlara 24 ile 60 ay arasında hapis cezaları verilmesi, gözlerin bu davanın üzerine çevrilmesine neden oldu. Başkan Ünal Aysal, yargılama sonunda haksız bulunursa hapis cezası almış olacak. Bugünkü duruşmada Savcı Hasan Bölükbaşı, Aysal’a “Mesajları siz mi verdiniz?” sorusunu net biçimde yöneltecek.

 

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