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Spor

AYSAL: YAŞANAN DÜNYA EŞİNE ZOR RASTLANIR İSTANBUL (A.A)

09 Temmuz 2011 14:45

-AYSAL: YAŞANAN DÜNYA EŞİNE ZOR RASTLANIR İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, futbolda yaşanan şike iddialarına yönelik soruşturmasının, dünya futbolunda eşine zor rastlanır şekilde olduğunu söyledi. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Galatasaray Kulübü Olağanüstü Mali Genel Kurulu'nun açılışında konuşan başkan Ünal Aysal, futboldaki şike soruşturmasına değinirken, ''Futbolda yaşanan kriz, dünya futbolunda eşine zor rastlanır şekildedir. Sonuçlarına nasıl katlanılır bilemiyorum ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ortadır. Bu süreçten Galatasaray'ın ve Türk futbolunu kayıpsız çıkması için elden gelenin yapılmasına çalışılmaktadır'' diye konuştu. Galatasaray'ın 106 yıllık tarihine yakışır şekilde gelişmeye devam ettiğini aktaran Aysal, ''Kulüp saygınlığımız her şeyin üzerinde tutulmaya ve korunmaya devam edilecektir, müsterih olunuz. Galatasaray'ın böyle bir durumda hiçbir leke almamasını sağlayan geçmiş tüm başkan, yönetici ve sporcularımıza buradan şükranlarımızı sunuyorum'' ifadelerini kullandı. Başkan Aysal'ın konuşması genel kurul üyelerince alkışlandı.

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