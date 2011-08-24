-Aysal: Yanlış anlaşıldı İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili verdiği son karara yönelik açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi. Aysal, Galatasaraylılar Derneği'nin 103. kuruluş yıl dönümü ve ''Başkanları Anma Günü'' etkinliği nedeniyle Levent'teki dernek binasında gerçekleştirilen organizasyona katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aysal, TFF'nin şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili olarak etik kurulun raporu doğrultusunda, savcılık iddianamesinin beklenmesi yönünde aldığı karar sonrası sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya değinerek, ''Bizim açıklamamız daha faydalı ve daha koruyucu tedbirlerin alınmasına dönük bir tavsiyeden ibaretti. Ama bu yanlış anlaşıldı veya tam olarak okunamadı'' dedi. -''Play-Off uygulaması kararı acele oldu''- Aysal, TFF'nin Spor Toto Süper Lig'de play-off uygulaması kararını, acele alınmış bir karar olarak değerlendirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı, ''Türk futboluna ve yayıncı kuruluşa daha fazla katkı sağlayacak başka formüller üretebilirdik. Çok süratli alınmış bir karar. Hayırlı olur inşallah'' ifadelerini kullanarak, ''Yayıncı kuruluşun gördüğü zararın bir yerde tazmini, oraya destek sağlanması amaçlanmaktadır. Haklıdır ve destek sağlanmalıdır yayıncı kuruluşa. Bütün futbol kulüplerinin yardımcı ve destek olması gerekli ama hem kulüplere hem de yayıncı kuruluşa faydalı olabilecek daha iyi formüller üretilebilirdi. Bence acele alınmış, acele edilmiş bir karar'' şeklinde konuştu. -''Transferde tüm imkanlarımızı seferber ettik''- Galatasaray Futbol Takımı'nın güçlendirilmesine yönelik transfer çalışmaları hakkında yöneltilen sorular üzerine Ünal Aysal, ''Bunları hocamıza sormak lazım. En iyi cevabı o verecektir. Biz yönetim olarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı da seferber ettik'' dedi. Aysal, ''Arshavin ve Forlan'la ilgileniyor musunuz?'' sorusu üzerine ise ''Tabii ki ilgileniyoruz. Transferin son günlerinde en iyisini bulmak için tüm imkanlarımızı zorluyoruz'' yanıtını verdi.