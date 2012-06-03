Aysal: UEFA masuma ceza vermez

Geleneksel olarak yapılan Galatasaray Lisesi'ndeki pilav gününde açıklamalarda bulunan Başkan Ünal Aysal, UEFA'nın vereceği kararların kendileri için çok önem arz ettiğini söyledi. Aysal, “Avrupa'daki kurallar masumları cezalandırmak yönünde değil” dedi.



Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Galatasaray Lisesi'nde geleneksel olarak yapılan pilav günü öncesinde özel açıklamalarda bulundu.

'Galatasaray bir bütün. Okullu okulsuz ayırımı yapmıyoruz' diyen Aysal, Biz Galatasaray olarak çekincemiz yok. Biz her şeyimizle yeni sezona hazırız" diye konuştu.

Aysal, "Avrupa'daki kurallar masumları cezalandırmak yönünde değil. Kim suç işlediyse onu cezalandırmak üzerine. Burada taraf da değiliz. Kimin suç işlediğini, işlemediğini beyan etmek durumunda da değiliz. Burada adli otoriteler, bunlara bağlı disiplin kurulları bunların gereğini yerine getirecektir. Ama biz bunları zamanında, lazım olduğu gibi yapmazsak bundan dolayı müeyyideler Türkiye üzerine çalışmaya başlar. Bundan gayet tabi Galatasaray da diğer takımlar gibi etkilenir. Bunu katiyetle istemiyoruz. Bütün çalışmalarımız zaten bunu önlemeye dönük" dedi.

Transfer konusuna da açıklık getiren Aysal, "Programımız hazır, kimleri alabileceğimiz, kimleri alamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu daha da netleşecek. Teknik ekiple yapacağımız çalışmalar sonucu. UEFA'nın alacağı ya da almayacağı kararlar bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Basketbolda Oktay Mahmuti ile başantrenör olarak devam etmek istediklerini belirten Aysal, gelecek 3 sezonun mali planlamasını yaptıklarını ve kendileri için sıkıntı olmayacağını da sözlerine ekledi.