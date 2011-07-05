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Spor

AYSAL: TÜRK FUTBOLU ZARAR GÖRMESİN İSTANBUL (A.A)

05 Temmuz 2011 15:08

-AYSAL: TÜRK FUTBOLU ZARAR GÖRMESİN İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili, ''Türk futbolunun bu süreçten zarar almadan çıkmasını dilerim'' dedi. Aysal, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray camiasından gelişmeleri olgunlukla ve soğukkanlılıkla izlemelerini isteyerek, ''Spor dünyamız açısından en büyük yanlış bu tür olaylara rekabet duygusuyla yaklaşmaktır. Tüm Galatasaray camiasından gelişmeleri büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla izlemelerini ve Türk futbolunun bu süreçten zarar almadan çıkmasını dilerim. Hukuka ve genel ahlak anlayışına aykırı herhangi bir davranış gerçekleştiyse ki bunu düşünmek bile istemem, bunu kanıtlamak adalet sistemine düşer, bizlere değil'' ifadelerini kullandı. Ünal Aysal, konuyla ilgili yayınlar hususunda Fenerbahçe Kulübü'nün hassasiyetini göz önünde tuttuklarını belirterek, ''Galatasaray TV başta olmak üzere kulübümüzün tüm mecralarında konu ile ilgili program ve yayın yapılmaması kararını almış bulunuyoruz. Aynı hassasiyetin tüm Galatasaray camiası tarafından da gösterileceğine eminim'' dedi.

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