-AYSAL: TFF'YE GÜVENİMİZ TAMDIR İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, dün kulüp resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya gelen tepkilerle ilgili olarak değerlendirmede bulunurken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da farklı bir yöntem izlemesini beklediklerini yineledi. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında üyelere hitap eden Ünal Aysal, dün yaptıkları açıklamanın arkasındaki tezi açıklamak istediğini söyledi. Geride kalan haftada TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın, futboldaki şike operasyonuyla ilgili olarak yetkili mercilerle yaptığı görüşmenin ardından, adaleti beklemeyeceklerini, kendi tedbirlerini alacaklarını kaydettiğini anlatan Aysal, şunları söyledi: ''Bu çok açık ve net bir mesajdı. Bu beklentiyle Ali Dürüst arkadaşımızı yetkili olarak Kulüpler Birliği ile TFF arasında yapılan toplantıya gönderdik. Yapılan görüşmede, TFF'nin atacağı her adımın arkasında olacağımız ifade ettik. Kulüpler Birliği'nde alınan kararda da TFF'nin atacağı adımlara destek verilmiştir. Ancak TFF Başkanı'nın kamuya yaptığı açıklamayla uyuşmayan, beklentinin aksine, iddianame gelinceye kadar herhangi bir tasarrufta bulunmayacaklarını söylemesi, bizim için büyük sürpriz olmuştur.'' -''SORUNLARI ŞİMDİDEN GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN...''- Ünal Aysal, ileride yaşanacak sorunları şimdiden gördükleri için bu açıklamayı yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Yaptığımız, ileride olacak sorunların çözümüne yönelik atılmış bir adımdır. Niyetimiz hiçbir kulübün cezalandırılması değildir, bize de düşmez. Tüm kulüpler zaten aynı menfaatleri paylaşıyoruz. Fırsatçılık yapıp, kimsenin peşinden gitmiyor, kötü günde kimsenin sırtına da binmiyoruz. Beklentimiz sadece, sorumluların yetkilerini zamanında ve etkin kullanıp, tansiyonun düşürülmesine yöneliktir. Takdir hakkı zaten federasyondadır. Tatmin edilmemiş kamu vicdanı, statlarımızda yankı bulacak ve bedelini biz kulüpler maddi ve manevi olarak ödeyeceğiz. Amacımız, kulübümüzü ilerde doğacak sorunların dışında tutmaktır. Türk futbolunun yurt içinde ve yurt dışındaki itibarının korunması için hepimizin çabası gereklidir. Kulüplerin müşterek menfaatleri için, bir an önce sonuçlandırılması hepimizin beklentisidir.'' Ünal Aysal, tüm kulüplerle işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini kaydederken, ''Ancak inanç ve prensiplerimize uygun olması şartını her zaman arayacağız. Hiçbir şekilde kimsenin karşısında değiliz ama doğrunun yanındayız. Doğrunun tecelli etmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. TFF'ye güvenimiz tamdır ve devam etmektedir. Aramızda güven sorunu yaşanmamaktadır'' ifadelerini kullandı. Bu arada, başkan Ünal Aysal, gecikmeli olarak katıldığı Divan Kurulu toplantısından konuşmasının ardından tekrar ayrıldı.