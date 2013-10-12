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Spor

Aysal: Terim'in gitmesine yardımcı oldum

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, 'Terim aynı zamanda milli takımı yönetmek istedi, tereddütleri vardı, gitmesine yardımcı oldum' dedi

12 Ekim 2013 11:29

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir radyo programına katılan Aysal, Terim'in görevine son verilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in başarılı bir teknik direktör olduğunun altını çizen Aysal, "Kendisi Türk bir teknik direktör olarak bizim hep favorimiz oldu. Galatasaray'da üçüncü kez görev aldı" diye konuştu.

Terim'in ayrılmasını isteyen ilk başkan olmadığını dile getiren Aysal, "Terim başarısız olduğu için ayrılmadı. Ayrıldı, çünkü aynı zamanda Türk Milli Takımı'nı yönetmek istedi. Tereddütleri vardı, ben bir nevi gitmesi için ona yardımcı oldum" ifadelerini kullandı.


'Mancini vizyon getirecek'


Terim'in ardından Mancini'yi takımın başına getirmeleri konusunda ise Aysal, "Mancini çok başarılı bir teknik adam. Galasaray'a başka bir mentalite ve vizyon getireceğini umuyorum. Mancini'nin tecrübesi ile Galatasaray'ın kendini daha da geliştireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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