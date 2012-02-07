-Aysal: Sürtüşme çıkarmaya çalışanlar hata ediyor İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Cihan Kamer'in açıklamalarının, iki ekip arasında sürtüşme çıkarmaya yönelik olduğunu söyledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da özel olarak inşa edilen GS Store mağazasının açılışını gerçekleştiren Ünal Aysal, burada basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer'in, Galatasaray'ın transfer politikasına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine, ''Kulüpler ve yöneticiler arasında itişmeler olabilir ama bizim prensibimiz bu değil' diyen Aysal, ''Açıklamayı yapan arkadaşın insafına bırakıyorum. Galatasaray'ın yaptığı tüm hareketler; hesaplı, kitaplı, planlı ve etiktir. Buna etik hareket demeyen şahısların, kendilerini bir iki defa gözden geçirmesi lazım. Katiyetle katılmıyorum. Yanlış bir ifade, yanlış bir tutum. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu tür sürtüşme çıkarmaya çalışan arkadaşlar hata ediyorlar. Bundan kaçınırsak hepimiz için faydalı olur'' diye konuştu. Fenerbahçe yöneticilerinin, Galatasaray'ın Kulüpler Birliği toplantısında farklı, dışarda ise farklı ifadeler kullandıkları yönünde açıklamaları olduğu, sorusu üzerine de Aysal, ''Biz dışarda da, Kulüpler Birliği'nde hep aynı ifadeyi kullandık. En ufak bir değişiklik, bir santim bile sapma olmadı'' yanıtını verdi. -Birlik yemeği anlaşmazlığı- Ünal Aysal, Galatasaray yöneticilerinin Gaziantep'teki birlik yemeğini iki farklı yerde yemeleri hakkında, bir yer anlaşmazlığı olduğunu söyledi. Olayın basında çok fazla yer bulduğunu dile getiren Aysal, ''Ben size gerçeğini söyleyeyim. Bu tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandı. Çok büyütüldü. Bazen hepimizin başına geliyor. Taksim'de randevu veriyorsunuz, arkadaşınız Mecidiyeköy'de bekliyor. Böyle bir olay olmuş. Büyütmenin faydası yok. Ben hiç önemsemedim, siz de önemsemeyin'' dedi. Yönetim içindeki anlaşmazlıklarda kendisinin önerilerin olup olmadığının sorulması üzerine ise Aysal, ''Önerileri sık sık yapmak zorunda kalıyorum ama genç bir yönetimiz. Yaş ortalamamız yüksek değil. Gerçi ben ortalamayı artırıyorum ama diğer arkadaşlarımız genç. Onların arasında enerji patlamasından, hizmet aşkından kaynaklanan bazı aşırı harekeler oluyor. Bunları ara sıra normale getiriyoruz'' ifadelerini kullandı. -''Şenes Ersik TFF Başkanı olursa, hepimizin onu desteklemesi gerekir''- Ünal Aysal, adı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adayları arasında geçen isimlerden UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik için övgü dolu sözler söyledi. Şenes Erzik'in çok deneyimli bir spor adamı olduğunu aktaran Aysal, ''Tahmin ediyorum, eğer başkan olursa, hepimizin ona destek olması gereken bir isim'' dedi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ün, Yıldırım Demirören'in Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi isteğine de değinen Ünal Aysal, kendisinin bu konuyu daha farklı algıladığını vurgulayarak, ''Yıldırım Demirören'in TFF Genel Kurulu'nda kendisinin çıkıp açıkladığı bir gerçek var hepimizin önünde. 'Federasyon başkanı çekilsin, ben de istifa edeyim. Hepimiz birlikte güven tazeleyelim' dedi. Şimdi federasyon başkanı çekildi, biz Kulüpler Birliği Başkanı'nın da sözünü tutmasını bekledik. Bu söz tutulmayınca, bir hatırlatma olarak Adnan Öztürk yapmış olabilir. Bir art niyet yok'' diye konuştu.