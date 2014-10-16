Aysal son derbisi öncesi futbolculardan tek bir şey istedi

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, 3 yılda iki 2 şampiyonluk, 2 Süper Kupa zaferi yaşadıklarını belirtip “Hepinize, tüm takıma teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir dönemin kapanışı da derbi zaferi ile olsun” dedi.

Galatasaray Başkanı sıfatı ile Cumartesi günü son 90 dakikasını izleyecek olan Ünal Aysal, Florya’ya çıkarma yaptı.

Divan Kurulu Toplantısı yerine Fenerbahçe derbisi öncesinde tüm konsantrasyonunu futbol takımına ayırma kararı veren Aysal, Metin Oktay Tesisleri’nde idmanı izledi.

Teknik heyet ve futbolculara destek vermek isteyen sarı kırmızılıların 1 numarası, oyunculardan kendisinin veda maçında galibiyet istedi.

Unutamayacağım zaferler yaşattınız

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, başkanlık görevini 25 Ekim’deki kongre ile devredecek ve Fenerbahçe derbisi ile Galatasaray Başkanı olarak son karşılaşmasını izleyecek olan Ünal Aysal, futbolcularıyla dün yaptığı toplantıda “3 yıl içinde bana 2 şampiyonluk, 2 Süper Kupa galibiyeti yaşattınız. Hepinize, tüm takıma teşekkür ediyorum. 3 yıldır Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi olduk. Bana hiçbir zaman unutamayacağım anlamlı zaferler yaşattınız. Şimdi görev değişimi zamanı. Fenerbahçe derbisi, Galatasaray başkanı olarak izleyeceğim son karşılaşma olacak. Sizden bana Fenerbahçe galibiyeti ile veda etmenizi istiyorum. Böylesine güzel bir dönemin kapanışı da derbi zaferi ile olsun” ifadelerini kullandı.

Özel prim belirlenecek

Fenerbahçe galibiyeti ile mutlu ve anlamlı bir 3 puanla görevi teslim etmek istediğine vurgu yapan Ünal Aysal “Size güvenim tam ve beni bir kez daha mutlu edin” diyerek sarı kırmızılı futbolcuları motive etti.

Başkan Aysal, kritik derbi öncesinde bugün de Galatasaray takımının antrenmanına giderek tüm vaktini oyuncularına ve Florya’ya ayırmaya devam edecek. Ayrıca Galatasaray Yönetim Kurulu da sarı kırmızılı futbolculara Fenerbahçe galibiyeti için özel bir prim miktarı belirleyecek.