-Aysal: ''Reyes'ten Terim'in isteği üzerine vazgeçtik'' İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, futbol takımında sürekliliğin yakalanması için çaba sarf edildiğini söyledi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantınını ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan Aysal, göreve geldiğinden itibaren süreklilik sevdalısı olduğunu ifade ettiğini vurgulayarak, ''Geçici zaferlerden ziyade bizim sürekli bir başarı yakalamamız gerektiğini söylemiştim. Galatasaray, sürekliliği yakalamak için çalışmakta, şu veya bu takımı yenmek için değil. Mümkün olduğu kadar sahadan en iyi neticeleri alarak çıkmak için hareket etmekte. Takımımız bu yönde iyi bir ekip ve her geçen gün biraz daha kaynaşıyor. Tam birtakım olduklarını bugün söyleyebiliriz. Bence önümüzdeki Orduspor ve Manisaspor maçlarında da sürpriz yaşayacağımızı sanmıyorum'' diye konuştu. Sezon başında talip oldukları ancak alamadıkları Atletico Madrid'in futbolcusu Reyes'in yeniden gündemlerine geldiğini ancak teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda vazgeçtiklerini bildiren Aysal, ''Transfer mümkündü ve hazırdı ama Fatih hocamızın yerli oyucuları değerlendirmek, takıma kazandırmak gibi bir önceliği var. Biz de buna destek veriyoruz'' dedi. Kayserisporlu Amrabat'ın, Galatasaray'ın hayalini kurduğu bir takım olduğu yönündeki demecinin hatırlatılması üzerine de Aysal, ''Bizim onunla ilgili söz hakkımız yok. Futbolcu başka bir takıma ait. Etik kurallar gereği futbolcuyla böyle bir ilişkimizin olması mümkün değil. Eğer Kayserispor görüşünden vazgeçerse, daha değişik bir tutum uygulama kararı alırsa, o günün şartlarında ciddiyetle ele alırız'' ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in kendilerine bir transfer listesi vermesini beklediklerini vurgulayan Aysal, ''Şartlar her gün değişiyor. Takımda form tutanlar var, tutamayanlar var, altyapıdan gelen yeni oyuncular var. Devamlı bazı açıklar kapanıyor ama bazı yerlerde de yeni açıklar gözüküyor. Herhalde hocamız bunun hesabını iyi yapacak ve bize iyi bir teklifle gelecek. Biz de bununla ilgili gerekenleri yapacağız'' derken, yıldızı parlayan genç isimler Semih Kaya ile Emre Çolak için ise ''İkisi de şu anda bizi heyecanlandıran futbolcular arasına girdiler'' şeklinde görüş belirtti. Terim'in daha önce basın mensuplarına aktardığı, bazı oyuncularla ilgili bir raporu yönetime sunmasıyla ilgili de Aysal, ''Hocanın raporu futbol şubesinde. Gerekli çalışmayı yapıp önümüzdeki günlerde bana getirecekler. Yarından itibaren özellikle futbol şubesinin bugünkü gerçeklerine eğileceğiz'' diye konuştu. -''Bizim dönemimizde Terim sıkıntı yaşamayacak''- Ünal Aysal, teknik direktör Fatih Terim'i sezon başında tercih etmelerinin, uzun vadede daha iyi anlaşılacağını kaydederken, ''Çok tecrübeli bir hoca. Deneyimini sahaya da rahat aksettiren bir hoca. Sürekliliği var. Önemli olan bu. Fatih Hoca'nın bundan önceki dönemde kulüpte yaşadığı sıkıntıları, bizim dönemimizde katiyetle yaşamayacağını göreceksiniz. Çünkü ben kendisine bire bir bu desteği veriyorum. Bizim tüm yönetim kurulumuz da şartsız ve koşulsuz arkamda duruyorlar. Bu destekle Fatih Terim'in iyi neticeler alacağına inanıyorum'' dedi.