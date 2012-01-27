-Aysal: ''Pusulada bir doğruyu ilk defa bulduk'' İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'nda Profesyonel Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 58. maddesiyle ilgili değişiklik çabalarının reddedilmesini, Kuzey Kutbu'nun yeniden keşfedilmesi gibi gördüğünü söyledi. Kanal D televizyonunda yayınlanan 32. Gün programına konuk olan Ünal Aysal, kendisine gündemle ilgili yöneltilen soruları cevapladı. TFF Genel Kurulu'nda delegelerin çok net bir şekilde iradelerini ortaya koyduklarını ve çıkan sonuçtan memnun olduklarını belirten Aysal, ''(Çıkan sonuç) Kuzey Kutbu'nun yeniden keşfi gibi. Pusulamızda bir doğruyu ilk defa bulduğumuzu düşünüyorum. Kulüplerin bundan sonra hangi prensipler bazında kararlarını almaları gerektiği yönünde bir doğru çizgi çizildi'' dedi. TFF'nin değişiklik çabalarının, mevcut maddeleri uygulamanın zorluğundan kaynaklandığını dile getiren Ünal Aysal, ''Federasyon yönünden 58. maddenin tatbiki zor. Belki bir kaç kulüp küme düşme durumuyla karşı karşıya kalabilir. Diğer bazı kulüplerde ise 'bize de tatbik edilir mi?' korkusu vardı. Bazı kulüpler ile federasyonun ortak noktasıydı bu değişiklik'' ifadelerini kullandı. Profesyonel Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 58. maddesinde bir defaya mahsus değişiklik yapılması çabaları hakkında, ''Bir defaya mahsus maddenin delinmesi istendi. Ama bu ferman gibidir, yukardan açtınız mı aşağıya kadar iner'' derken, ''Bu bir projeydi ve genel kurulun sağ duyusuyla saf dışı kaldı. Federasyon bir yaptırım uygulayacaksa, elindeki kurallara göre yapacaktır. Topu genel kurula attılar ancak genel kurul topu iade etti. Bir defa kurallar değiştirilirse, bunda sonra gelecekler bu kurallara da uymaz. Tamamen kuralsız bir toplum oluruz'' diye konuştu. -''TFF, kendi inisiyatiflerine göre karar almalı- Ünal Aysal, TFF'nin kendi inisiyatiflerine göre bir karar alması gerektiğinin altını çizerken, Fenerbahçe'nin tutumuyla ilgili görüşünü şöyle aktardı: ''Fenerbahçe de bizim gibi değişiklik önergesini kabul etmedi. Nedenlerini bilemiyorum ama değiştirilmesini istemediler. Samimi olduklarına inanmak istiyorum. Görüşlerimiz arasındaki fark, onlar cezaların tatbik edilmesi için savunmaların alınmasını, 5-6 yıl süren ceza davalarının sonuçlanmasını beklemeyi istiyorlar. Adli yargıdan sonra diyorlar ama dünyada tatbik edilen sistem bu değil. Yargı ile federasyon birbirinde bağımsız yürüyor. Aksi halde açılmış bu yara ile 6 sene Türk futbolunu istikrarsızlığa sürüklersiniz. Federasyon, kendi inisiyatiflerine göre bu kararı almalı. Biz kurallar tatbik edilsin istiyoruz. Biz herhangi bir kulübe ceza verilsin demiyoruz. UEFA devamlı bastırıyor ve göreceksiniz gelecek günlerde daha sert davranışlar içinde olacak.'' Kendilerinin Fenerbahçe'nin ligden düşürülmesi üzerine plan yapmadıklarını anlatan Aysal, ''Biz Fenerbahçe'nin düşmesine bağlı değiliz. Her halükarda şampiyon olacağız. Böyle bir tereddütümüz yok. Galatasaray'ın menfaat beklentisi yok. Fırsatçılık yapmak istemiyoruz, fırsatçı da değiliz'' şeklinde konuştu. -''Aydınlar'ın istifa hakkı yok''- TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın genel kuruldaki konuşmasında istifa imasında bulunmasıyla ilgili olarak Aysal, Aydınlar'ın böyle bir hakkı olmadığını savundu. Aysal, TFF'nin 8 aydır elinde biriktirdiği yargı kaynaklı bilgileri değerlendirip, verilecek cezaları tespit etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: ''TFF görevinden kaçtığı anda UEFA'dan yaptırım gelir. Sadece kulüplere değil, milli takıma da yaptırım gelir. Mehmet Ali Aydınlar istifa etmemeli. Hakkı da yok bence. Bu, kendi görevini yapamadığının kabulü anlamına gelir. Başarılı bir iş adamı. Federasyonda mali yapı ve kurumsallaşma adına önemli çalışmaları olduğunu takip ediyorum. Bu sorunu çözebilecek güce sahip olduğuna yüzde yüz eminim. Elinde kurallar ve kurumlar var. İşi uzattığı için buraya kadar geldi. Önemli olan baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı. Sorunları zamanında çözerseniz büyümüyor. Bekletirseniz ise daha çok büyüyor. Play-Off'tan evvel kararını vermek durumunda. 3-4 aylık bir dönem içinde, nisan ayı sonuna kadar karar verilmeli. Bu görev elini yakacak. Çıkar yolu yok. Tereddüt ederse sorun daha da büyüyecek.'' Aydınlar'a özellikle Fenerbahçe yönetiminden yapılan ağır eleştiriler hakkında görüşü istenen Aysal, ''Aydınlar, en az bugünkü Fenerbahçeli yöneticiler kadar Fenerbahçelidir. O camianın içinde bulunmuş, sponsorluk yapmış, kulüp için parasını harcamış biridir. Fenerbahçe'ye karşı art niyeti olabilir mi? Tepkisinde de samimi ve haklıydı genel kurulda'' cevabını verdi. -''Demirören'in süreci uzatmak istediği ortada''- Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in genel kurulda takındığı tutumla ilgili fikirinin sorulması üzerine Aysal, ''Beşiktaş Başkanı, kendi kulübü adına durumun en iyi şekilde çözümü için çalışıyor. Normal bir şey. Süreci uzatmak istediği ortada. Federasyon başkanını istifaya davet etmek, bu işleri 1 yıl geciktirmek anlamına gelir. Türk sporu için bu zararlı bir şeydir. Ben Mehmet Ali Aydınlar'ın böyle bir teklifi kabul edecek kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum'' şeklinde konuştu. -''Aziz Yıldırım çıktığında ilk ziyaret edenlerden olacağım''- Ünal Aysal, hapiste bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmemesiyle ilgili olarak farklı bir bakış açısı ortaya koydu. İki büyük kulübün başkanları konumunda olduklarını hatırlatan Aysal, ''Yıldırım'ı ziyaret etmedim. İsterdim ama başka bir yaklaşım içindeyim. Biz iki büyük kulübüz ve orada kendisi bir acizlik içinde. Benim ziyaretim onu pek sevindirmez diye düşünüyorum. Sanki bir art niyet taşıyormuş gibi yorumlanır. Ben içerde olsaydım böyle düşünürdüm ve istemezdim. Ama kendisi çıktığında ilk ziyaret edeceklerden biri ben olacağım'' dedi. -''Fenerbahçe'siz tadı olmaz''- Aysal, Fenerbahçe'nin düşürülmesi durumunda nasıl bir lig ortaya çıkacağı konusunda ''Fenerbahçe'siz bir ligde şampiyonluğun fazla tadı olmaz. Biz Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen bir kulübüz. Lig de bizim için, o amaç yolunda bir araç. Fenerbahçe'nin olmaması çok fark etmez ama biraz keyif kaçırır'' diye konuştu. -''Terim'e çok güveniyorum''- Başkanlık döneminde 8 ayı geride bırakan Aysal, Galatasaray Futbol Takımı'nı emanet ettiği teknik direktör Fatih Terim'e olan güvenini vurguladı. Aysal, Terim'le iyi anlaştıklarına inandığını kaydederken, ''İlişkilerimiz iyi. Kendisine çok güveniyorum, boşa gitmediğini de görüyorum'' derken, spekülasyona neden olan Ronaldinho konusunda da, ''Böyle bir imkan çıktığında hocamıza sordum. Hemen alalım diye üstüne atlamış değilim. Bu bir gösteri işi ve Ronaldinho da önemli bir figür. Hocanın tereddütü, kurduğu sistemi, böyle boyalı bir kuşun zedeleyebileceği. Ben de hak verdim'' ifadelerini kullandı. Galatasaray'da transferin bitmeyeceğini aktaran Aysal, Fatih Terim'in, 'en azından sezon sonuna kadar bu ekiple yoluna devam edebileceğini' söylediğini de dile getirdi. Yönetim içindeki anlaşmazlıklar konusuna da değinen Ünal Aysal, ''Yönetim içinde çekişme olmaz olur mu? Aile içinde de oluyor, bizde de oluyor. Ben olağan görüyorum. Yönetim kurulunda değişiklik yapmaya gerek yok. Galatasaray'a zaman, para ve ivme kaybettirecek hiçbir şeye müsaade etmem. Yeni bir seçim, kargaşa ve zaman kaybına neden olur'' dedi.